Perugia-Arezzo 3-0: il Grifo cala il tris nel 'derby' etrusco e si porta a -1 dalla vetta

Il Perugia si mangia l'Arezzo a colazione e grazie alla vittoria per 2-0 nel 'derby etrusco' si porta a -1 dalla capolista Sudtirol (1-1 ieri sul campo della Fermana), scavalcando il Modena (ko per 1-0 in casa della Vis Pesaro) che ora è a -1 sul Grifo secondo in classifica. Un match senza storia quello del Curi, con la squadra di Caserta che tramortisce l'avversario nel primo tempo con un micidiale uno-due firmato da Elia e Falzerano (il migliore con Sounas) e lo mette definitivamente al tappeto nella ripresa con un destro del nuovo entrato Kouan (a segno già all'andata).

Disarmati gli amaranto di Stellone, ex rivale dei biancorossi ai tempi del Frosinone, di fronte a un Perugia capace di sopperire con un atipico 4-3-3 alle assenze degli attaccanti Melchiorri, Murano e Minesso (out anche Crialese e Monaco in difesa). Un'emergenza, quella del reparto offensivo, che rischia però di farsi più acuta in vista della trasferta di mercoledì a Cesena per l'infortunio di Vano, uscito all'intervallo, mentre nella ripresa ha fatto il suo debutto in biancorosso il nuovo centrocampista Di Noia. Solo panchina invece per il nuovo portiere Minelli (preso dalla Spal), nuovo vice di Fulignati, impegnato oggi solo un paio di volte nella ripresa, attento su un quasi autogol di Angella e un tiro di Iacoponi.

Perugia-Arezzo 3-0

IL TABELLINO:

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Sounas, Burrai (33' st Moscati), Vanbaleghem (6' st Kouan); Elia (25' st Di Noia), Vano (1' st Bianchimano), Falzerano (33' st Lunghi). A disp.: Bocci, Minelli, Konate, De Marco, Negro. All. Fabio Caserta

AREZZO (4-4-2): Sala; Ventola (25' st Sussi), Borghini, Pinna, Luciani; Belloni (17' st Di Grazia), Di Paolantonio (29' st Soumah), Altobelli, Benucci; Cutolo (17' st Iacoponi), Piu. A disp.: Tarolli, Melgrati, Kodr, Karkalis, Zitelli, Maggioni, Serrotti, Sussi, Zuppel, Di Grazia. A disp.: Tarolli, Melgrati, Kodr, Karkalis, Zitelli, Maggioni, Soumah, Iacoponi, Serrotti, Zuppel. All. Roberto Stellone.

ARBITRO: Fabio Natilla di Molfetta

MARCATORI: 12' pt Elia (P), 13' pt Falzerano (P), 37' st Kouan (P)

NOTE: Ammoniti: Vano (P), Belloni, Pinna, Borghini (A)

