LIVE Serie C, Perugia-Alma Juventus Fano 0-1: segui in diretta il debutto del Grifo

Dopo l'amara retrocessione di agosto, il Perugia riparte oggi (ore 17.30) nel girone B della Serie C sotto la guida di Fabio Caserta. Debutto al Curi per il Grifo, che ospita l'Alma Juventus Fano.

Perugia-Fano 0-1

33' - Contropiede del Fano: Said serve Ferrara, che defilato a sinistra viene chiuso in corner da Moscati

32' - Grifo pericoloso: colpo di testa di Murano, la palla attraversa l'area e arriva sul destro di Falzerano 'murato' in corner. Sugli sviluppi dell'angolo la difesa del Fano libera

30' - Occasione per il Perugia: cross dalla destra di Falzerano e stacco di Angella, che era rimasto avanzato e colpisce di testa sfiorando l'incrocio dei pali

29' - Ancora Grifo in avanti: sinistro di Dragomir e pallone deviato in corner da Bruno. Sull'angolo palla a Kouan chiuso in fallolaterale

28' - Seconda ammonizione del match: il giallo stavolta tocca a Said del Fano, per un fallo su Kouan che gli aveva strappato palla a metà campo

25' - Nel frattempo si iniziano a sentire più foti i cori degliultras del Grifo, giunti alla spicciolata fuori dal Curi nonostante la pioggia per sostenere la squadra

23' - Errore di Angella, che si fa rubare palla da Barbuti: debole il destro rasoterra dell'attaccante ospite e Fulignati blocca la palla

21' - Il Grifo prova a reagire: cross di Moscati dalla destra respinto, Burrai allarga a sinistra per Crialese che crossa sul secondo palo dove però Falzerano non ci arriva con la testa

19' - Primo ammonito del match: giallo al grifone Crialese per fallo su Ferrara

17' - Ancora Fano pericoloso: Ferrara va via a Sgarbi e ad Angella ma viene poi chiuso provvidenzialmente da Moscati, che smorza la conclusione con la palla così facile preda di Fulignati

14' GOL del Fano - I marchigiani riprendono coraggio e al secondo tentativo passano: velo di Ferrara la palla arriva a Barbuti che lasciato soloin area chiama ancora alla parata Fulignati, che nulla può però sul tap-in di Marino (vano il tentativo di chiusura di Moscati)

12' - Occasione per il Fano: gran destro di Barbuti ma Fulignati vola sulla sua sinistra e respinge in tuffo

11' - Sugli sviluppi del corner Moscati crossa al volo da destra ma la retroguardia ospite se la cava ancora.

10' - Punizione scodellata in area da Burrai ma la difesa del Fano si rifugia in corner con Zigrossi

9' - Efficace il pressing di Moscati: Paolini sbaglia il passaggio, ne approfitta Murano che viene però steso con un fallo da Bruno

8' - Ci prova il Fano: cross dalla destra di Said e respinta di Angella con la testa

7' - Buona combinazione sulla destra tra Falzerano e Moscati, ma il lancio finale di quest'ultimo è troppo lungo: palla sul fondo

5' - Falzerano rincorre il capitano ospite Parlati e lo ferma con un fallo a metò campo: punizione per il Fano con l'azione che però sfuma dopo un lancio sbagliato da Amadio

3' - Primo tentativo del Grifo: cross di Melchiorri dalla sinistra e deviazione in corner di Amadio. Sugli sviluppi del corner la difesa del Fano libera

1' - Iniziata Perugia-Fano sotto la pioggia in un Curi vuoto per le disposizioni anti-Covid

LE SCELTE DEI TECNICI - Il nuovo tecnico biancorosso schiera i biancorossi con il 4-3-3 provato nelle ultime settimane e sono tre i volti nuovi: il terzino sinistro Crialese, il regista Burrai e l'attaccante Murano arrivato dal Potenza mentre Elia parte dalla panchina e sarà Moscati ad agire da laterale destro di una difesa completata da Angella e Sgarbi, con Kouan e Dragomir mezzali e Melchiorri e Falzerano nel tridente. Dall'altra parte 4-3-1-2 per i marchigiani di Marco Alessandrini.

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Moscati, Sgarbi, Angella, Crialese; Kouan, Burrai, Dragomir, Falzerano, Murano, Melchiorri. All. Fabio Caserta

FANO (4-3-1-2): Meli; Carnielutti, Bruno, Zigrossi, Paolini; Marino, Amadio, Parlati; Said, Barbuti, Ferrara. All. Marco Alessandrini

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore

MARCATORI: 14' pt Marino (F)

NOTE: Ammoniti: Crialese (P); Said (F)

SERIE C, GIRONE B

La 1ª giornata - Carpi-Sambenedettese 2-0, Feralpisalò-Arezzo 2-1, Gubbio-Modena 0-2, Padova-Imolese, Triestina-Matelica 0-1, Fermana-Mantova (ore 17.30); Perugia-AJ Fano (ore 17.30); Ravenna-Sudtirol (ore 17.30); Virtusvecomp Verona-Cesena (ore 17.30).