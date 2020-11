Modena-Perugia 0-1: il Grifo ingrana la quarta sulla via Emilia e si prende la vetta

Il Perugia cala il poker. Archiviata la Coppa Italia con il ko di Brescia costato l'eliminazione al terzo turno, il Grifo si rituffa sul campionato ed espugna il Braglia di Modena grazie a un gol di Murano che vale la quarta vittoria di fila e la momentanea vetta del girone B di Serie C in coabitazione col Carpi, in attesa della Triestina (ore a -2) che domani farà visita al Cesena nell'ultima gare della'8ª giornata.

IL TABELLINO:

Modena-Perugia 0-1

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Varutti (35' st Mignanelli); Muroni, Gerli, Castiglia (10' st Prezioso); Laurenti (1' st Sodinha); Spagnoli (10' st Monachello), Scappini (35' st Abiuso). A disp.: Chiossi. Narciso, Mattioli, Milesi, Ingegneri, Stefanelli, Davi. All. Michele Mignani

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Monaco, Sgarbi; Elia (20' st Cancellotti), Sounas, Moscati, Dragomir (30' st Vanbaleghem), Crialese (30' st Favalli); Melchiorri (38' st Konate), Murano (20' st Bianchimano). A disp.: Baiocco, Bocci, Tozzuolo, Lunghi. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna

MARCATORI: 24' pt Murano (P)

NOTE: Ammoniti: Varutti, Zaro, Spagnoli (M); Dragomir, Crialese, Monaco (P)

