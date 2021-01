LIVE Serie C, Matelica-Perugia 0-1: segui in diretta la sfida del Grifo

Inizia oggi (ore 15) da Macerata il 2021 del Perugia, che nelle Marche riprenderà la sua rincorsa alla vetta del girone B di Serie C (il Sudtirol capolista dopo il pari col Cesena nell'anticipo è ora lontano 4 punti) sfidando il Matelica di Gianluca Colavitto e del centrocampista umbro Calcagni nel match valido per la 18ª giornata. Il tecnico biancorosso Fabio Caserta dalla ripresa post natalizia ha provato il 4-3-3 con cui aveva iniziato la stagione e lo ripropone nella sfida di oggi. Out Dragomir, Bianchimano e Cancellotti, ancora non al meglio della condizione il nuovo attaccante Vano che dovrebbe iniziare dalla panchina come gli acciaccati Sounas e Monaco.

Matelica-Perugia 0-1

PRIMO TEMPO:

11' - GOL del PERUGIA - Il Grifo passa al primo affondo: Angella innesca Elia che affonda sulla desttra e crossa sul secondo palo, dove Murano tutto solo spinge la palla in rete

7' - Avvio sprint del Matelica, che dopo tre angoli di fila va al tiro dalla distanza con Pizzutelli, che però non inquadra la porta con il sinistro.

4' - Ancora i padroni di casa pericolosi: lancio per Moretti, che resiste al rientro di Sgarbi e incrocia il destro impegnando Fulignati, che respinge in corner con i piedi

3' - Ci prova il Matelica: sinistro di Volpicelli e palla sopra la traversa

1' - Iniziata la gara, con il Grifo in maglia blu su un terreno reso pesante dalla pioggia e l'illuminazione artificiale dello stadio di Macerata attiva nonostante l'ora pomeridiana

LE SCELTE - Senza Dragomir, Cancellotti e Bianchimano e con Monaco e Sounas non al meglio, Caserta di ridisegna il Grifo con il 4-3-3 con cui aveva iniziato la stagione: in mediana con Burrai ci sono Moscati e Vambaleghem, mentre Sgarbi fa coppia con capitan Angella in una difesa completata dai terzini Elia e Crialese mentre davanti ci sono Minesso e Murano a dar man forte a Melchiorri, maceratese di Treia, con il nuovo acquisto Vano che inizia dalla panchina. Schieramento speculare per il Matelica, con il centrocampista umbro Calcagni che parte tra le riserve.

Matelica-Perugia 0-0

IL TABELLINO:

MATELICA (4-3-3): Cardinali; Fracassini, Cason, De Santis, Magri; Bordo, Pizzutelli, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Franchi. A disp.: Martorel, Di Renzo, Barbarossa, Leonetti, Santamarianova, Baraboglia, Calcagni, Peroni, Masini, Ruani, Maurizii, Puddu, Alberti. All. Gianluca Colavitto

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Elia, Angella, Sgarbi, Crialese; Moscati, Burrai, Vanbaleghem; Minesso, Melchiorri, Murano. A disp.: Bocci, Baiocco, Rosi, Favalli, Monaco, Sounas, Konate, Lunghi, Falzerano, Negro, Kouan, Vano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 11' pt Murano (P)