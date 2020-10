LIVE Serie C, Mantova-Perugia 3-0: segui la partita in diretta

Dopo il ko di tre giorni fa al Curi contro il Cesena il Perugia cerca oggi (domenica 11 ottobre, ore 15) il riscatto sul campo del Mantova, nel match valido per la quarta giornata del girone B di Serie C. Qui il live della partita...

SECONDOTEMPO:

20' - Ancora Perugia pericoloso: affondo di Elia a sinistra e deviazione di Rosi che, forse trattenuto, non inquadra la porta

19' - Punizione dalla trequarti per il Grifo: cross di MOscati e respinta della difesa mantovana

18' - Doppio cambio nel Mantova: fuori Vano e Lucas, dentro

17' - Perugia vicino al gol: blitz in area di Rosi che a tu per tu con il portiere Tozzo si fa respingere il tiro

16' - Ancora avanti il PErugia: buona iniziativa di Elia, che supera due avversari ma viene poi fermato dal terzo

15' - Quarto cambio nel Grifo: fuori Melchiorri e dentro Murano

14' - Ci prova il Grifo: cross di Crialese e colpo di testa di Rosi che non trova la sponda giusta pe Melchiorri

13' - GOL del MANTOVA: a segno Zibert che fa doppietta. Bello scambio al limite e palla per Zibert, che a tu per tu con Fulignati non sbaglia

11' - Rosi prova a scuotere il Grifo affondando a destra, ma il suo cross è respinto

9' - Tentativo Mantova, ma il tiro di Bianchi dalla distanza è fuori misura

8' - Triplo cambio nel Perugia: dentro Rosi, Elia e Moscati al posto di Cancellotti, Falzerano e Sounas

6' - Angolo per il Perugia: cross di Crialese respinto come poi il destro dal limite di Kouan e i due successivi cross di Falzerano e Crialese

5' - Rimandata la prima sostituzione nel Perugia: Caserta stava per far entrare Elia ma ci ripensa e l'arbitro riprende il gioco

4' - Attacca il Mantova, ma il 'filtrante' di Lucas per Bianchi è troppo lungo: palla sul fondo

3' - Ci prova il Grifo: Cancellotti scambia con Melchiorri ma poi commette fallo su Gerbaudo

2' - Avanti il Mantova: Gerbaudo serve Vano ma Sgarbi chiude bene

1' - Iniziata senza cambi la ripresa di Mantova-Perugia

PRIMO TEMPO:

FINE PRIMO TEMPO: Si chiude il primo tempo a Mantova con il Perugia sotto 2-0 e in inferirità numerica per il rosso sventolato in faccia Burrai alla maezz'ora. Approccio alla gara da incubo per il Grifo, che Caserta schiera di nuovo con il 4-3-3 dopo gli 'esperimenti' fatti con il Cesena: passa appena un minuto e i lombardi passano con Cheddira che Negro, su cross dalla destra di Bianchi, lascia libero di controllare il pallone e di scaraventarlo poi alle spalle di Fulignati con una bella girata di destro. Nessuna reazione ed è anzi il Mantova a raddoppiare dopo appena cinque minuti: fallo di Sgarbi e punizione dal limite calciata da Zibert, che con un destro potente trova l'incrocio e fa 2-0. Il Perugia prova a incassare il colpo e a rienrare in partita, ma i biancorossi soffrono l'aggressività dei padroni di casa e mancano di lucidità anche in quegli elementi che dovrebbero essere il punto di riferimento della squadra. Come Burrai che al 30', già ammonito, spintona Vano nel tentativo di battere velocemente un calcio di punizione e rimedia il secondo giallo, lasciando così il Grifo in inferiorità numerica. Caserta decide di non sostituire nessuno e passa al 4-3-2 abbassando Falzerano in mediana, con Sounas ora regista. Il Mantova gestisce però senza affanni il finale di frazione e va persino vicino al tris con un pericolos cross basso di Gerbaudo, su cui nessuno dei suoi compagni riesce a intervenire, e poi con una girata di testa a fil di palo di Vano.

45' - Niente recupero e il primo tempo si chiude con il Mantova in avanti: colpo di testa di Vano su cross dalla sinistra e palla fuori di un soffio

44' - Fallo su Guccione da parte di Sounas che rischia il giallo ma viene graziato dall'arbitro

43' - Buona chance sprecata dal Grifo: Melchiorri lavora bene la palla sulla sinistra e la appoggia a Kouan, che poi sbaglia completamente il passaggio per Sounas che si era inserito

42' - Occasione Mantova: Guccione premia l'inserimento di Gerbaudo, ma sul suo cross basso nessun compagni riesce a intervenire

40' - Avanti il Mantova: cross di Vano dalla destra ma la palla viene bloccata da Fulignati

39' - Il Perugia è in difficoltà e con l'uomo in meno non riesce a impensierire gli ospiti: ci prova invano Falzerano, che cerca di andare via a due avversari in dribbling sulla destra ma perde palla

38' - Occasione Mantova: cross dalla sinistra di Panizzi e colpo di testa di Gerbaudo che però non inquadra la porta

35' - Il Grifo resta in attacco grazie a Sounas che recupera palla e la cede a Falzerano, il cui lancio per Kouan è troppo lungo: palla direttamente sul fondo

34' - Punizione dalla sinistra in favore del Grifo: cross di Crialese, palla respinta maldestramente da Gerbaudo e poi tra le braccia di Tozzo

32' - Per ora Caserta non fa cambi e schiera il Grifo con un 4-3-2 con Falzerano che va a fare la mezzala sinistra e Sounas si piazza in cabina di regia, con Melchiorri ora al fianco di Bianchimano

30' - Perugia in dieci: secondo giallo a Burrai, reo di aver spinto Vano (a sua volta ammonito) che ostacolava la ripresa del gioco del Grifo dopo un fallo

29' - Angolo per il Mantova: cross basso di Zibert e respinta di Bianchimano

27' - Punizione per il Perugia dalla destra: cross in area di Burrai e palla ancora una volta tra le braccia del portiere di casa Tozzo

25' - Ancora Grifo: lancio di Burrai per Sounas, anticipato però con la testa da Checchi

23' - Ora attacca il Perugia, ma il cross di Crialese è troppo lungo e Tozzo blocca la palla in area

21' - Ripartenza del Mantova, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco ai lombardi dopo una mischia in area

20' - Ci riprova il Perugia: lancio di Crialese per Bianchimano, fermato però dall'arbitro che fischia il fuorigioco

19' - Ammonizione nel Perugia: giallo per BUrrai, che aveva trattenuto Cheddira

18' - Punizione per il Mantova calciata da Zibert: cross al centro e prima Negro e poi BUrrai allontanano il pallone, i padroni di casa restano in attacco ma ancora Negro anticipa Guccione che era pronto a concludere col destro

17' - Fallo di Crialese su Cheddira: punizione dalla trequarti per il Mantova

16' - Circa 900 intanto gli spettatori sugli spalti dello stadio lombardo, parzialmente riaperto al pubblico

15' - Punizione calciata da Burrai che crossa in area e trova un altro corner: sugli sviluppi dell'angolo palla a Falzerano che si fa respingere il cross

14' - Ancora Grifo avanti a destra con Falzerano, che stavolta conquista un corner: sugli sviluppi dell'angolo la difesa di casa respinge ma poi viene assegnata una punizione per il Grifo dalla destra

13' - Altro cross troppo lungo di Falzerano

12' - Prima conclusione per il Grifo: Falzerano affonda a destra e centra per Bianchimano che scarica su Kouan, il cui destro dal limite è però troppo centrale e debole per impensierire Tozzo

9' - Il Grifo prova a reagire: lancio di Crialese e sponda di Bianchimano, ma la palla è troppo lunga per Melchiorri

7' - Buon passaggio di Melchiorri per Bianchimano che però incespica sul pallone perdendolo

6' - GOL del MANTOVA: punizione calciata da Zibert con il destro, la conclusione è potentissima e la palla si infila all'incrocio dove Fulignati non può arrivare

5' - Mantova pericoloso in contropiede: fallo su Vano e ammonizione per Sgarbi. Punizione dal limite per i lombardi

4' - Buono scambio tra Kouan, Bianchimano e Melchiorri ma poi è Falzerano ad allungarsi troppo il pallone. Anocar Grifo in avanti ma altro cross sbagliato da Falzerano: palla tra le braccia del portiere Tozzo

3' - Il Grifo prova a reagire, ma il cross di Falzerano è troppo lungo per Melchiorri

1' - GOL del MANTOVA - Iniziata la partita. Al primo affondo il Mantova passa: cross di Bianchi dalla destra, Cheddira stoppa la palla e col destro gira in rete eludendo la marcatura di Negro

Tutto pronto per il fischio d'inizio. Il Grifo gioca in maglia rossa, il capitano di giornata (con Rosi in panchina) è Melchiorri

IL TABELLINO:

MANTOVA (4-3-3): Tozzo; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Gerbaudo, Lucas, Zibert; Guccione, Vano, Cheddira. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Zanandrea, Militari, Zappa, Ganz, Rosso, F. Tosi, Esposito, Mazza, Moreo, Di Molfetta. All. Troise

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti (8' st Rosi), Sgarbi, Negro, Crialese; Kouan, Burrai, Sounas (8' st Moscati); Falzerano (8' st Elia), Bianchimano, Melchiorri (15' st Murano). A disp.: Baiocco, Favalli, Angella, Monaco, Tozzuolo, Dragomir, Minesso. All: Caserta

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna

MARCATORI: 1' pt Cheddira (M), 6' pt e 12' st Zibert (M)

NOTE: Espulso: Burrai (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Vano (M); Sgarbi, Burrai (P)