LIVE Manca solo l'ufficialità: Fermana-Perugia verso il rinvio

Perugia oggi in campo, neve permettendo, in uno degli anticipi della 24ª giornata del girone B di Serie C. Il Grifo farà visita alla Fermana (ore 17.30, qui su questa pagina la diretta testuale del match) con l'obiettivo di portarsi momentaneamente a -1 dalle due capolista Padova e Sudtirol, ora a +4 ma con una gara in più rispetto ai biancorossi che devono recuperare il match di Cesena (rinviato a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra dei romagnoli).

Fermana-Perugia, Caserta mette in guardia il Grifo: "Sarà una battaglia"

Ore 16.30 - MANCA SOLO UFFICIALITA' - Manca solo l'ufficialità, ma si va verso il rinvio della partita.

Ore 13.30 RISCHIO RINVIO - Al momento però c'è il rischio rinvio a causa della neve che ha ricoperto il manto del 'Bruno Recchioni', al momento inagibile come si vede dalle immagini pubblicate dal Perugia sul proprio profilo Instagram all'ora di pranzo. Ora sta alla società di casa, che non ha coperto il campo con i teloni, adoperarsi per cercare di spalare la neve e rendere il campo praticabile (precipitazioni permettendo) per le ore 17.30, orario di inizio del match.

Fermana-Perugia (ore 17.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FERMANA (4-4-2): Ginestra; Rossoni, Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti, Urbinati, Graziano, Neglia; Grbac, Cognigni. A disp.: Massolo, Colombo, Manzi, Cais, Kasa, Staiano, Cremona, Grossi, De Pascalis, Sperotto, Palmieri, Bonetto. All Giovanni Cornacchini

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Kouan, Burrai, Sounas; Falzerano, Elia; Bianchimano. A disp.: Minelli, Bocci, Rosi, Monaco, Negro, Crialese, Vanbaleghem, Moscati, Di Noia, Murano, Melchiorri, Minesso. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Mario Vigili di Cosenza

LA 24ª GIORNATA - Oggi: Imolese-Fano (h 15), Vis Pesaro-Virtus Verona (h 15), Fermana-Perugia (h 17.30).

Domani: Ravenna-Triestina (h 12.30), Arezzo-Carpi (h 15), Sudtirol-Feralpisalò (h 15), Legnaso Salus-Padova (h 15), Mantova-Sambenedettese (h 17.39: Lunedì (15/02): Modena-Matelica (h 21). Rinviata: Cesena-Gubbio.

LA CLASSIFICA - Padova 47, Sudtirol 47, Perugia* 43, Modena 41, Sambenedettese 37, Virtus Verona 36, Triestina 36, Feralpisalò* 35, Cesena** 35, Mantova 32, Matelica 32, Carpi 27, Fermana 26, Gubbio 26, VIs Pesaro 23, Legnago Salus 22, Imolese 22, AJ Fano 21, Ravenna 17, Arezzo 11.

(*una gara in meno; **due gare in meno)

LA 25ª GIORNATA - Martedì (16/02): Gubbio-Fermana (h 17.30). Mercoledì (17/02): Fano-Cesena (h 15), Sambenedettese-Imolese (h15), Perugia-Legnago Salus (h 15), Virtus Verona-Ravenna (h 15), Padova-Arezzo (h 17.30), Carpi-Sudtirol (h 17.30), Triestina-Vis Pesaro (h 17.30). Giovedì (18/02): Matelica-Mantova (h 15), Feralpisalò-Modena (h 15)

LA 26ª GIORNATA - Domenica (21/02): Vis Pesaro-Perugia (h 12.30), Legnago Salus-Gubbio (h 15), Arezzo-Matelica (h 15), Modena-Sambenedettese (h 15), Virtus Verona-Triestina (h 15), Fermana-Imolese (h 17.30), Sudtirol-Padova (h 17.30), Mantova-Fano (h 20.30). Lunedì (22/02): Ravenna-Feralpisalò (h 15), Cesena-Carpi (h 20.30)