LIVE Serie C, Legnago Salus-Perugia: segui la partita in diretta

Non c'è riposo per il Perugia, che a tre giorni dalla vittoria ottenuta al Curi contro la Fermana torna in campo oggi (mercoledì 21 ottobre, ore 18.30) nella 6ª giornata del girone B di Serie C. Trasferta veneta per i biancorossi di Fabio Caserta, che sul campo del fin qui imbattuto Legnago dovrà fare a meno degli infortunati Burrai, Kouan e Minesso. Qui, su questa pagina, la diretta testuale del match...

Legnago Salus-Perugia (ore 18.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; Bulevardi, Yabrè, Antonelli; Giacobbe; Rolfini, Grandolfo. A disp.: Pavoni, Colombo, Girgi, Pellizzari, Ruggero, Ranelli, Carannante, Gasperi, Morselli, Zanetti, Chakir. All. Massimo Bagatti

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Negro; Elia, Falzerano, Moscati, Dragomir, Crialese; Melchiorri, Murano. A disp.: Baiocco, Bocci, Sgarbi, Rosi, Cancellotti, Tozzuolo, Favalli, Konate, Sounas, Vanbaleghem, Lunghi, Bianchimano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate

LA 6ª GIORNATA - Sudtirol-Carpi 3-0, Mantova-Matelica (h 18), Arezzo-Padova (h 18.30), Legnago Salus-Perugia (h 18.30), Vis Pesaro-Triestina (h 18.30), Modena-FeralpiSalò (h 20.30), Cesena-AJ Fano (h 20.45), Fermana-Gubbio (h 20.45), Imolese-Sambenedettese (h 20.45), Ravenna-Virtus Verona (h 20.45).

LA CLASSIFICA - Sudtirol* 14, Matelica 10, Sambenedettese 10, Carpi* 10, Imolese 10, Legnago Salus 9, Triestina 9, FeralpiSalò 9, Modena 9, Padova 9, Cesena 7, Virtus Verona 7, Perugia 7, Mantova 6, Vis Pesaro 5, AJ Fano 3, Ravenna 3, Gubbio 2, Fermana 1, Arezzo 1.

(*una gara in più)