Legnago Salus-Perugia 0-2: la 'vitamina C' fa bene al Grifo, che vince ancora

A tre giorni dalla vittoria ottenuta al Curi contro la Fermana il Perugia concede il bis nella 6ª giornata del girone B di Serie C, espugnando il campo del Legnago (che era imbattuto). La 'vitamina C' fa bene al Grifo, che schierato ancora con il 3-5-2 stende i veronesi con un gol per tempo dimostrando di essersi forse definitivamente calato nella categoria. Determinazione, umiltà e compattezza, con Melchiorri che apre le danze al 15' e il neo entrato Bianchimano a chiudere i giochi nel finale. Tre punti pesanti per Fabio Caserta, che pare aver trovato la via e in attesa delle gare serali scala posizioni in classifica...

AVANTI COL 3-5-2 - Caserta prosegue sulla strada tracciata domenica scorsa e va avanti con il 3-5-2, confermando in blocco l'ultima formazione con il solo Sounas a sostituire l'infortunato Kouan. Al posto di Burrai, a sua volta ai box come Minesso, in cabina di regia c'è ancora Moscati. In difesa seconda da titolare per Monaco, che completa il reparto con Negro e capitan Angella, mentre sulle fasce ci sono Elia e Crialese e davanti tocca ancora alla coppia Melchiorri-Murano. Sull'altro fronte Bagatti schiera i suoi con il 4-3-1-2: c'è Giacobbe dietro le due punte Rolfini e Grandolfo.

MELCHIORRI APRE - Il Grifo ha un buon impatto sul match e chiude subito gli avversari nella proprio metà campo. Il primo 'graffio' prova ad assestarlo Murano, che su punizione calciata da Dragomir impegna Pizzignacco di testa (6'), ma è il Legnago a sfiorare clamorosamente il gol al 12' in ripartenza: Grandolfo dalla sinistra pesca in area Rolfini che però, tutto solo, non inquadra la porta da ottima posizione. Scampato il pericolo, il Perugia passa al 15': lancio di Fulignati, Murano stoppa e appoggia a Crialese che lancia per lo scatto di Melchiorri, bravo ad andar via tra i due centrali veronesi e poi a 'infilare' il portiere con il destro. Il vantaggio mette la gara in discesa per i biancorossi che abbassano così il proprio baricentro e si chiudono: pochi i pericoli (solo un paio di conclusioni dalla distanza di Giacobbe bloccate da Fulignati e una simulazione di Rolfini punita con il giallo), ma nessuna ripartenza pericolosa.

BIANCHIMANO CHIUDE - Discorso diverso nella ripresa, con il Perugia sempre compatto a difesa di Fulignati ma ora meno passivo e pronto a sfruttare gli spazi concessi. Funzionano poi i cambi di Caserta (che gestisce anche gli ammoniti sostituendo subito Crialese con Favalli e nel finale Monaco con Sgarbi), con il Perugia che non perde mai equilibrio né le distanze tra i reparti. Gli ingressi di Rosi e Falzerano (al posto di Elia e Dragomir) danno nuove energie alla squadra, mentre quello di Bianchimano è decisivo perché è lui a scaraventare in porta la palla del 2-0 a un quarto d'ora dalla fine. È la rete che chiude i giochi e fa scalare posizioni in classifica a un Grifo che ora aspetta la Vis Pesaro al Curi, dove domenica andrà a caccia del tris.

LA CRONACA 'LIVE'

IL TABELLINO:

Legnago Salus-Perugia 0-2

LEGNAGO SALUS (4-3-2-1): Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi (39' st Girgi); Bulevardi (27' st Gasperi), Yabrè (34' st Morselli), Antonelli (27' st Ranelli); Giacobbe; Rolfini, Grandolfo (34' st Chakir). A disp.: Pavoni, Colombo, Pellizzari, Ferraro, Zanetti, Carannante, Ruggero. All. Massimo Bagatti

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Negro, Angella, Monaco (35' st Sgarbi); Elia (20' st Rosi), Sounas, Moscati, Dragomir (25' st Falzerano), Crialese (1' st Favalli); Melchiorri, Murano (25' st Bianchimano). A disp: Bocci, Baiocco, Konate, Lunghi, Vanbaleghem, Tozzuolo, Cancellotti. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate

MARCATORI: 15' pt Melchiorri (P), 31' st Bianchimano (P)

NOTE: Ammoniti: Rolfini, Chakir (L); Crialese, Fulignati, Monaco, Bianchimano (P).

