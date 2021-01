LIVE Serie C, Alma Juventus Fano-Perugia: segui in diretta la sfida del Grifo

Prima di ritorno per i biancorossi di Caserta, che hanno girato la boa a ridosso della vetta del girone B e oggi (ore 15) faranno visita ai marchigiani senza capitan Rosi (out per motivi disciplinari)

Prima sfida del girone di ritorno per il Perugia, che dopo aver girato la boa a -1 dalla vetta farà visita oggi (domenica 24 gennaio, ore 15) all'Alma Juventus Fano (su questa pagina la diretta testuale del match). Una sfida a cui non prenderà parte Rosi, escluso per motivi disciplinari, e che può consentire al Grifo di portarsi a +2 sul Padova (ora a +1 sui biancorossi come l'altra capolista Sudtirol), fermato ieri sull'1-1 nell'anticipo sul campo dell'Imolese.

LE SCELTE - Oltre al capitano, mancheranno gli indisponibili Melchiorri, Dragomir e Moscati e con Vano e Bianchimano non al top della condizione, il tecnico Fabio Caserta dovrebbe riproporre il 4-3-2-1 visto nell'ultimo match vinto al Curi contro la FeralpiSalò, con Minesso e Falzerano a supporto di Murano e Sounas in mediana. Sull'altro fronte Flavio Destro, papà dell'attaccante genoano Mattia, dovrebbe scegliere il 4-3-1-2.

Fano-Perugia (ore 15)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FANO (4-3-1-2): Viscovo; Paolini, Brero, Bruno, Monti; Gentile, Amadio, Carpani; Marino; Ferrara, Barbuti. A disp.: Meli, Santarelli, Cargnelutti, Cason, Heatley, Montero, Scimia, Sarli, Parlati, Mainardi, Busini, Nepi. All. Flavio Destro

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Elia, Angella, Sgarbi, Crialese; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Minesso, Falzerano; Murano. A disp.: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Negro, Monaco, Favalli, Konate, Kouan, Lunghi, Vano, Bianchimano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Carella di Bari

LA 20ª GIORNATA - Ieri: Arezzo-Feralpisalò 2-3, Imolese-Padova 1-1. Oggi: Modena-Gubbio (h 12.30), Sambenedettese-Carpi (h 15), Mantova-Fermana (h 15), Fano-Perugia (h 15), Sudtirol-Ravenna (h 15), Matelica-Triestina (h 15), Legnago-Vis Pesaro (h 15), Cesena-Virtus Verona (h 17.30)

LA CLASSIFICA - Padova 37, Sudtirol 37, Perugia 36, Modena 36, Cesena 35, Sambenedettese 30, Mantova 29, Feralpisalò 29, Triestina 29, Matelica 28, Virtus Verona 26, Carpi** 24, Gubbio 23, Fermana 22, Legnago Salus 18, Vis Pesaro 18, Imolese* 15, AJ Fano 15, Ravenna 14, Arezzo* 10.

(*una gara in più; **due gare in meno)