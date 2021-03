LIVE Serie C, Imolese-Perugia: segui in diretta la partita del Grifo

I biancorossi di Caserta di scena oggi (sabato 27 marzo, ore 15) nel match valido per la 33ª giornata del girone B di Serie C: la sfida in tempo reale

Perugia di scena oggi (sabato 27 marzo, ore 15 con diretta testuale su questa pagina) sul campo dell'Imolese nel match valido per la 33ª giornata del girone B di Serie C. Una gara da vincere assolutamente come tutte quelle che restano per il Grifo, che cercherà di approfittare di eventuali passi falsi del Padova capolista (a +7 sui biancorossi ma con una gara giocata in più) e mettere nel frattempo al sicuro il secondo posto che garantirebbe di partire avvantaggiati nei playoff.

LA 33ª GIORNATA - Sabato (27/03): Gubbio-Matelica (h 15), Imolese-Perugia (h 15), Fermana-Modena (h 17.30). Domenica (28/03): Cesena-Legnago (h 15), Fano-Vis Pesaro (h 15), Mantova-Feralpisalò (h 15), Sudtirol-Arezzo (h 15), Carpi-Virtus Verona (h 17.30), Padova-Ravenna (h 17.30).

LA CLASSIFICA - Padova 67, Sudtirol 62, Perugia* 60, Modena 57, Triestina 51, Feralpisalò 50, Matelica 49, Sambenedettese 47, Cesena** 45, Virtus Verona 44, Mantova* 43, Gubbio* 41, Fermana* 36, Carpi 34, Vis Pesaro 33, Imolese 29, Legnago Salus 28, AJ Fano 27, Arezzo 24, Ravenna** 21.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)