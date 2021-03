LIVE Serie C, Gubbio-Perugia: segui in diretta il 'derby' del Barbetti

Giorno di 'derby' in Umbria, con la sfida Gubbio-Perugia in programma oggi (mercoledì 17 marzo, ore 17.30) al Barbetti e valida per la 31ª giornata del girone B di Serie C (qui su questa pagina la diretta testuale)

Gubbio-Perugia, le probabili formazioni

PUNTI PESANTI - Una gara importante per la classifica del Grifo, tornato a -4 dalla capolista Padova (che ha però giocato una gara in più) e non vuole perdere terreno in vista della successiva sfida di domenica al Curi contro il Sudtirol (ora secondo a -2 dalla vetta), ma anche per quella dei rossoblù che sono reduci da risultat utlli di fila e adesso puntano a un posto nei playoff.

LE ULTIME - Assenze da una parte e dall'altra in vista del match. Il tecnico rossoblù Vincenzo Torrente (fresco di rinnovo biennale) dovrà fare a meno della sua 'stella' Gomez, oltre che del portiere Cucchietti e di Migliorelli, ma non dovrebbe abbandonare il 4-3-1-2. Modulo speculare per il Perugia di Caserta, in emergenza dietro (out lo squalificato Monaco e gli inofrtunati Sgarbi, Negro e Rosi) ma deciso a mantenere l'assetto della squadra con l'arretramento di Vanbaleghem.

