LIVE Serie C, Fermana-Perugia: Grifo in campo nel recupero, segui la diretta

I biancorossi di Caserta di scena oggi (martedì 30 marzo, ore 15) nel match che era stato rinviato per neve: caccia al successo per 'accorciare' sul Padova capolista

Vincere per accorciare sul Padova capolista, questo l'obiettivo del Perugia impegnato oggi (martedì 30 marzo, ore 15 con diretta testuale qui su questa pagina) sul campo della Fermana nel match del girone B di Serie C che era stato rinviato a causa della neve. Con un successo il Grifo si porterebbe a -4 dalla vetta, tornando secondo in classifica a +1 sul Sudtirol.

LE SCELTE - Out dai convocati solo Favalli e Negro, nel Perugia sono tre i cambi rispetto all'undici titolare dell'ultimo match vinto a Imola: in mediana con Kouan ci sono Moscati in regia e Sounas (panchina per Burrai e Vanbaleghem) mentre sulla trequarti Falzerano viene preferito a Minesso (che oggi festeggia 31 anni) per supportare Murano insieme a Elia. Confermata in blocco da Fabio CAserta invece la difesa con Minelli tra i pali, Cancellotti e Di Noia terzini ai lati della coppia formata da Angella e Monaco. Sull'altro fronte 4-4-2 per la Fermana dell'ex grifone Giovanni Cornacchini, cono Rossoni al posto di Mosti in difesa e Iotti preferito a Fabris a centrocampo mentre in attacco c'è Cais al fianco di Boateng.

Fermana-Perugia (ore 15)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FERMANA (4-4-2) Ginestra; Rossoni, Manetta, Scrosta, Sperotto; Iotti, Urbinati, Graziano, Neglia; Cais, Boateng. A disp.: Massolo, Manzi, Mordini, Kasa, Fabris, Cremona, Grossi, D’Anna, Mosti, Palmieri, Grbac, Bonetto. All. Giovanni Cornacchini

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Cancellotti, Monaco, Angella, Di Noia; Kouan, Moscati, Sounas; Elia, Falzerano; Murano. A disp.: Fulignati, Bocci, Negro, Rosi, Crialese, Vanbaleghem, Burrai, Minesso, Melchiorri, Bianchimano, Vano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna