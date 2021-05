LIVE Feralpisalò-Perugia: il Grifo in campo per la B, segui la sfida in diretta

Tutto in 90', con il Perugia (out solo l'infortunato Negro) in campo per riconquistare quella Serie B persa in maniera traumatica la scorsa estate. Primo in classifica nel girone B di Serie C a pari punti con il Padova (con cui è però in vantaggio negli scontri diretti), il Grifo di Fabio Caserta farà visita oggi alla Feralpisalò nella 38ª e ultima giornata della regular-season (fischio d'inizio alle ore 15, su questa pagina la diretta della sfida).

Una vittoria darebbe la certezza della promozione diretta ai biancorossi (caricati alla vigilia da centinaia di tifosi a Pian di Massiano), a cui basterà comunque non fare peggio del Padova atteso invece dal match casalingo contro la Sambenedettese recentemente penalizzata in classifica.

LA 38ª GIORNATA (programma)

LA CLASSIFICA

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia, Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Guerra, D'Orazio. A disp.: Liverani, Magoni, Farabegoli, Iotti, Legati, Rizzo, Gavioli, Hergheligiu, Pinardi, Miracoli, Petrucci, Tulli. All. Massimo Pavanel

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Angella, Monaco, Crialese; Kouan, Vanbaleghem, Sounas; Elia, Minesso; Murano. A disp.: Fulignati, Bocci, Cancellotti, Sgarbi, Favalli, Moscati, Burrai, Di Noia, Falzerano, Melchiorri, Bianchimano, Vano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

