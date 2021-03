Cesena-Perugia 1-1, Comotto è una furia: "Arbitraggio scandaloso, ma non molliamo"

GIanluca Comotto è una furia dopo il pari-beffa del Perugia a Cesena, dove il Grifo è stato ripreso sull'1-1 al 90': "Sono qui io a parlare perché si esula dal lato tecnico quando non si danno due rigori clamorosi più forse un altro - dice il direttore generale biancorosso nel post partita ai microfoni di Umbria Tv -. È grave soprattutto il primo non dato su Melchiorri (al 15', ndr), perché stava per calciare solo davanti al portiere e c'era anche l'espulsione del difensore. Forse la partita sarebbe finità già lì".

Non si dà pace l'ex capitano ripensando alle decisioni di Feliciani di Teramo: "Purtroppo 'scricchiolii' arbitrali c'erano già stati con la Samb e oggi si sono ripetuti, ma quando gli errori sono così candalosi diventano una mancanza di rispetto". Poco da rimproverare poi alla squadra: "Forse solo la mancanza di cattiveria quando c'era da chiuderla nel finale, ma ho visto un'ottima reazione dop il ko di Padova dove invece avevamo sbagliato qualcosa di troppo".

E proprio la reazione del Grifo lascia ancora qualche speranza a Comotto: "I nostri obiettivi non cambiano - dice il diggì -, dobbiamo cercare a vincere tutte le partite come fatto oggi. E se non arriveremo primi vuol dire che arriveremo secondi e vinceremo i playoff. Capisco che il tifoso vedendo il -7 dal Padova (che ha giocato una gara in più,ndr) possa farsi prendere dallo sconforto e pensare che sia tutto finito, ma io non credo che sia così e invito tutti a non arrendersi. Venendo da una retrocessione è sempre dura e prima di acquisire la giusta mentalità abbiamo forse 'perso' quattro o cinque giornate, ma di squadre più forti del Perugia non ne ho viste. Non bisogna mollare".