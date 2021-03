LIVE Serie C, Cesena-Perugia 0-0: segui in diretta la partita del Grifo

I biancorossi di Caserta in campo nel primo dei due recuperi (ore 15) per riscattare il ko di Padova e riavvicinarsi alla vetta

Riscattare la sconfitta di Padova per riavvicinarsi alla vetta, occupata proprio dai veneti che al momento sono a +8. Questo è oggi l'obiettivo del Perugia, che scenderà in campo a Cesena (ore 15, qui la diretta testuale del match) nel primo dei due recuperi (la gara con i romagnoli fu rinviata per Covid, quella con la Fermana invece per neve).

Cesena-Perugia 0-0

FINE PRIMO TEMPO:

46' - Finito il primo tempo di Cesena-Perugia con il risultato ancora fermo sullo 0-0

45' - Punizione dal limite per il Perugia: finta di Vanbaleghem e destro a giro di Moscati, con la palla che supera la barriera e ed esce a pochi centimetri dall'incrocio dei pali

44' - Grifo pericoloso: Murano danza al limite dell'area e viene steso da Ricci, conquistando una preziosa punizione a un passo dall'intervallo

39' - Ammonito Ciofi del Cesena per unfallo su Minesso che lo aveva saltato sulla destra

38' - Cesena pericoloso: immediata replica dei romagnoli, ma Moscati non dà spazio a Bortolussi respingendone la conclusione ravvicinata

37' - Occasione Grifo: Vanbaleghem batte l'angolo corto per Moscati, cross in area dove Melchiorri gira di testa trovando però Nardi ben piazzato e pronto a bloccare

36' - Ripartenza del Perugia con Elia che affonda a destra conquistando un corner

35' - Dopo il forcing biancorosso ora il Cesena sembra riuscito ad alzare il proprio baricentro

30' - Tentativo dalla distanza per il Perugia: conclusione di Moscati ma la palla vola alta sopra la traversa

27' - Ci prova il Cesena: cross su punizione dalla sinistra e sponda di Longo, Collocolo prolunga per Bortolussi che gira di testa ma in fuorigioco (con Fulignati che aveva comunque arpionato la palla sulla linea)

22' - Ancora sfortunato il Grifo: colpo di testa di Murano su cross della trequarti e palla respinta dal portiere sul palo, poi arriva sui piedi di Minesso che appoggia a Crialese murato da un difensore

20' - Ancora Perugia all'attacco con l'ispirato Melchiorri, murato però da Ricci dopo un bello scambio in area con Murano

19' - Insiste il Grifo con Melchiorri defilato sulla destra: cross del biancorosso e svirgolata di Ricci, con il pallone che viene poi bloccato dal portiere romagnolo Nardi

??16' pt incredibile episodio da moviola, #Melchiorri ruba palla e si invola in area quando viene trattenuto vistosamente da un difensore..sembra calcio di rigore netto ma l'arbitro sorvola!#CESPER 0-0#forzagrifo ??? @LegaProOfficial #CesenaPerugia — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) March 10, 2021

15' - Clamoroso rigore negato al Perugia: Ricci sbaglia un passaggio, Melchiorri intercetta il pallone e si invola verso la porta del Cesena ma al momento di calciare viene trattenuto e messo giù in area da Ciofi (che ha rischiato il rosso) con l'arbitro che lascia però incredibilmente proseguire il gioco (inutili le proteste dell'attaccante, di capitan Angella e del tecnico Caserta)

10' - Di nuovo il Grifo all'attacco: altra palla recuperata da Vanbaleghem e recapitata a Melchiorri, bello poi lo scambi con Murano con Longo che intercetta però l'ultima imbucata dell'ex Potenza per il 'Cigno di Treia'

8' - Cerca un break il Cesena, ma il cross di Zecca dalla destra è troppo lungo per Caturano

3' - Ci prova ancora il Perugia: Vanbaleghem conquista palla a metà campo e la cede a Minesso che allarga su Melchiorri, il cui cross dalla destra per però poi troppo lungo

1' - Iniziata Cesena-Perugia ed è subito pericoloso il Grifo: MInesso verticalizza per Melchiorri che va via in tunnel a un avversario e innesca Murano, bravo a portarsi la palla col tacco sul sinistro ma poi 'murato' da un difensore

FORFAIT DI DI NOIA - Problema fisico nel riscaldamento per Di Noia: il centrocampista del Grifo, che era stato annunciato tra i titolari, lascerà il suo posto a Kouan (che già a Pesaro era stato schierato in extremis per il forfait di Sounas andando poi a segno).

LE SCELTE - Senza Falzerano (ko a Padova e in infermeria come Negro e Rosi) Caserta rilancia dal primo minuto Minesso sulla trequarti a sostegno di Melchiorri e di Murano, che torna titolare con Elia di nuovo terzino a destra (dall'altra parte c'è Crialese) mentre a centrocampo c'è Moscati in regia (panchina per Burrai) con Kouan (dentro per il forfait di Di Noia all'ultimo minuto) e il rispolverato Vanbaleghem. Sull'altro fronte 4-3-3 per il Cesena di Viali, con Di Gennaro playmaker e tridente formato da Bortolussi, Caturano e Zecca.

Cesena-Perugia (ore 15)

IL TABELLINO:

CESENA (4-3-3): Nardi; Longo, Ricci, Ciofi, Favale; Steffé, Di Gennaro, Collocolo; Bortolussi, Caturano, Zecca. A disp.: Benedettini, Fabbri, Gonnelli, Lepri, Maddaloni, Zappella, Capellini, Petermann, Russini, Nanni, Sorrentino. All. William Viali

PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Elia, Sgarbi, Angella, Crialese; Vanbaleghem, Moscati, Kouan; Minesso; Murano, Melchiorri. A disp. Minelli, Bocci, Cancellotti, Monaco, Favalli, Burrai, Sounas, Vano, Bianchimano, Lunghi. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Feliciani di Teramo

NOTE: Ammoniti: Ciofi (C)



RECUPERI - Mercoledì (10/03): Cesena-Perugia (h 15), Imolese-AJ Fano (h 15).

LA CLASSIFICA - Padova 61, Sudtirol 56, Perugia** 53, Modena 53, Triestina 46, Feralpisalò* 45, Cesena*** 42, Matelica 42, Sambenedettese 42, Virtus Verona 41, Mantova 39, Fermana* 35, Gubbio* 35, Carpi 34, Vis Pesaro 30, Imolese* 26, AJ Fano* 26, Legnago Salus 23, Ravenna 20, Arezzo 17.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)

LA 30ª GIORNATA - Sabato (13/03): Arezzo-Fermana (h 15), Triestina-Feralpisalò (h 17.30). Domenica (14/03): Modena-Mantova (h 12.30), Legnago-Fano (h 15), Perugia-Carpi (h 15), Ravenna-Cesena (h 15), Sudtirol-Imolese (h 15), Matelica-Padova (h 15), Virtus Verona-Gubbio (h 15), Vis Pesaro-Sambenedettese (h 17.30).