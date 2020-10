LIVE Coppa Italia, Brescia-Perugia 2-0: segui in diretta la sfida del terzo turno

Dopo le tre vittorie di fila in campionato il Perugia torna di scena in Coppa Italia. Il Grifo affronterà oggi (ore 16) il Brescia in trasferta al Rigamonti (porte chiuse) nel match valido per il terzo turno della competizione (a cui i biancorossi sono arrivati grazie al precedente successo sul campo dell'Ascoli). Chi passa troverà ai sedicesimi la vincente di Benevento-Empoli. Qui di seguito il live del match...

Brescia-Perugia 2-0

FINE PRIMO TEMPO:

Grifo sotto di due reti contro il Brescia al Rigamonti. Primo tempo quasi a senso unico con il Perugia, decimato dalle assenze e ridisegnato dal turnover di Caserta (che torna al 4-3-3), aggredito dai lombardi fin dall'avvio. A spianare la strada ai padroni di casa, dopo un pericoloso cross di Falzerano su cui non riesce però a intervenire Lunghi (8'), è il gran gol segnato da Bisol già al 10': grande conclusione del capitano biancazzurro (figlio dell'ex tecnico biancorosso Pierpaolo e al rientro dopo sette mesi di stop per infortunio) e palla all'incrocio. La squadra di Lopez non si accontenta e insiste, Fulignati fa gli straordinari su Jagiello (13') e il Perugia si difende come può (gialli per Sounas e Crilese), ma al 26' subisce il raddoppio bresciano con Ayè che segna su rigore (concesso per l'atterramento di Skrabb da parte del giovane Tozzuolo). Ancora Skrabb va poi invano a caccia del tris con un sinistro fuori misura e prima dell'intervallo fa in tempo a finire sul taccuino dell'arbitro anche il suo compagno Mateju, per un fallo su Sounas.

46' - Grifo avanti: cross di Cancellotti, Labojko respinge e poi interviene Chancellor con la palla che finisce in corner. Il Grifo batte l'angolo, ma l'azione sfuma e l'arbitro manda le squadre al riposo

45' - Prima ammonizione per il Brescia: giallo a Mateju per un fallo su Sounas. Un minuto di recupero

39' - Attacca il Brescia: Sabelli innesca Skrabb che poi svirgola la conclusione e spedisce il pallone sopra la traversa

34' - Ora avanti il Brescia: cross di Jagiello ma Skrabb non ci arriva

32' - Punizione per il Grifo: palla scodellata in area bresciana, dove l'arbitro vede un fallo su Chancellor da parte di Lunghi che poi insacca a gioco fermo

31' - Ripartenza del Perugia ma Chancellor stende Lunghi: il difensore bresciano se la cava con un'ammonizione verbale

30' - Il Grifo prova a reagire, ma sul crosss dalla destra di Cancellotti nessun biancorosso riesce a intervenire

26' - GOL del BRESCIA: dal dischetto va Ayè che raddoppia spiazzando Fulignati

25' - RIGORE per il Brescia: ripartenza di Aye, palla a Bisoli che la dà a Skrabb atterrato poi da Tozzuolo

23' - Chance Perugia: ripartenza due contro uno ma è perfetta la diagonale di Sabelli, che ferma Bianchimano e Lunghi salvando il Brescia

22' - Secondo giallo per il Perugia: ammonito Crialese per un fallo su Skrabb che provava ad affondare sulla destra

20' - Prima ammonizione del match: giallo al grifone Sounas per un fallo su Jagiello che orchestrava la ripartenza bresciana

18' - Prova a reagire il Perugia: sugli sviluppi di una punizione Sounas ci prova ma viene murato, con l'arbitro che fischia poi un fallo in attacco contro il Grifo

15' - Luce artificiale in aggiunta a quella solare: accesi i riflettori al Rigamonti

13' - Il Brescia cerca subito il colpo del ko e ci riprova dalla distanza con Jagiello, ma stavolta Fulignati riesce a deviare la palla e a salvare la porta del Grifo

10' - GOL del BRESCIA: a segno capitan Dimitri Bisoli (figlio dell'ex tecnico biancorosso Pierpaolo), al rientro dopo un infortunio e sette mesi di assenza, che con una gran conclusione spedisce la palla all'incrocio

8' pt INCREDIBILE OCCASIONE PER IL #GRIFO!

Cross da sinistra di #Falzerano, #Lunghi a centro area non arriva sulla palla, #Bianchimano sul secondo palo calcia fuori con il destro!#BrePer 0⃣-0⃣#forzaragazzi #forzagrifo ⚪️🔴 — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) October 28, 2020

8' - Occasione Grifo: cross dalla sinistra da parte di Falzerano, il portiere bresciano Kotnik non legge bene la traiettoria per l'uscita ma Lunghi non riesce per un soffio ad avventarsi sul pallone che BIanchimano poi calcia a lato

7' - Ancora Brescia, con Cancelotti che mura due cross di Mateju

6' - Insiste il Brescia: Skrabb prova a passare a sinistra ma Crialese lo chiude in fallo laterale

4' - È il Brescia che prova a fare la partita in questo avvio di gara, ma la difesa del Grifo ha fatto fin qui buona guardia con le respinte di Tozzuolo e di Cancellotti sui cross lombardi

1' - Il signor Robilotta Robilotta di Sala Consilina dà il via alla partita: iniziata Brescia-Perugia

LE SCELTE - Senza sei calciatori (out Kouan, Burrai, Minesso, Angella, Negro e il secondo portiere Baiocco) e con la necessità di dare riposo ai calviatori fin qui impiegati, Fabio Caserta presenta diverse novità di formazione e torna al 4-3-3 delle prime apparizioni. Titolare in difesa Tozzuolo e in attacco l'altro baby Lunghi, in mezzo al campo c'è Konate con Sounas e con il francese Vanbaleghem. Sull'altro fronte Diego Lopez schiera i suoi con un 4-3-2-1 in cui Skrabb e Jagiello sono chiamati a supportare l'attaccante Ayè.

Brescia-Perugia 2-0

IL TABELLINO:

BRESCIA (4-3-2-1): Kotnik; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Labojko, Ndoj; Skrabb, Jagiello; Ayè. All. Lopez (A disp.: Joronen, Andrenacci, Verzeni, Papetti, Dessena, van de Looi, Ghezzi, Spalek. All. Diego Lopez

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Tozzuolo, Sgarbi, Crialese; Sounas, Vanbaleghem, Konate; Falzerano, Bianchimano, Lunghi. A disp.: Bocci, Rosi,Favalli, Monaco, Elia, Melchiorri, Dragomir, Murano, Moscati, De Marco. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina

MARCATORI: 10' pt Bisoli (B), 26' pt Ayè (B, rig.)

NOTE: Ammoniti: Mateju (B); Sounas, Crialese (P)