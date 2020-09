LIVE Coppa Italia, Ascoli-Perugia 0-2: segui gli aggiornamenti sulla gara del Grifo

Perugia in campo a tre giorni dal pari ottenuto in rimonta sotto la pioggia del Curi contro il Fano al debutto nel girone B di Serie C. Oggi (mercoledì 30 settembre, ore 17) il Grifo è invece di scena sul campo dell'Ascoli nel match valido per il secondo turno di Coppa Italia: chi passa troverà nel turno successivo la vincente di Brescia-Trapani (in programma stasera alle ore 20)

Su questa pagina, dalle ore 17, aggiornamenti sulla partita...

Ascoli-Perugia 0-2

CRONACA:

35' - Prima ammonizione del match: giallo per l'ascolano Ghazoini, punito dall'arbitro per un fallo su Melchiorri

30' - Il Grifo insiste: Burrai pesca Righetti che di prima serve Melchiorri, fermato però in fuorigioco

28' - L'Ascoli prova a reagire (lancio di Corno bloccato da Fulignati) ma il Perugia è pronto a ripartire: Melchiorri cerca Lunghi ma l'assist è impreciso

23' - GOL del GRIFO: a raddoppiare è Murano, che con destro rasoterra dal limite supera Sarr spedendo la palla in rete con l'aiuto del palo

22' - Dopo un tiro-cross di Dragomir smanacciato dal portiere Sarr e un tiro fuori misura di Rosi è ancora Righetti a farsi vedere per il Grifo: cross basso deviato in corner da Sarr, che rischia l'autogol

15' - Dopo una buona chiusura il grifone Righetti prova l'affondo ma viene fermato da Mallè in ripiegamento difensivo

12' - GOL del GRIFO: Calcio piazzato di Burrai e sponda del giovane Lunghi (oggi titolare come l'altro baby Righetti) e gol di Rosi, che dall'area piccola insacca



6' - Reazione del Perugia: pallonetto di Murano che non inganna però il portiere di casa Sarr

5' - L'Ascoli ci prova con Eramo: tunnel su Negro e destro dal limite respinto da Fulignati

1' - Iniziato il match

ASCOLI (4-3-3): Sarr; Ghazoini, Corbo, Sini, Sarzi Puttini; Eramo, Donis, Cavion; Mallè, Vellios, Matos.

A disp. Leali, Semeraro, Pucino, Avlonitis, Petrucci, Padoin, Saric, Lico, Costa Pinto, Chiricò, Cangiano, Bajic. All. Valerio Bertotto

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi, Negro, Angella, Righetti; Dragomir, Kouan, Burrai; Lunghi, Murano, Melchiorri. A disp.: Baiocco, Cancellotti, Crialese, Sgarbi, Tozzuolo, Moscati, Sounas, Elia, Falzerano, Bianchinano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 12' pt Rosi (P), 23' pt Murano (P)