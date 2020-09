Coppa Italia, Ascoli-Perugia 1-4: incredibile poker del Grifo, che vola al terzo turno

Incredibile Grifo. Dopo il sofferto pareggio contro il Fano, ottenuto in rimonta sotto la pioggia del Curi al debutto nel girone B di Serie C, i biancorossi si trasformano d'un colpo in Coppa Italia e calano il poker sul campo dell'Ascoli. Contro i marchigiani, rimasti in B a differenza del retrocesso Perugia, la squadra del tecnico Caserta - spinto dalla verve dei giovani Righetti e Lunghi lanciati tra i titolari - chiude il match già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alle reti segnate da Rosi (12'), Murano (23') e da Dragomir (41').

Nella ripresa c'è poi spazio per il debutto dei due ultimi arrivati Cancellotti e Sounas e gloria per il baby Lunghi (classe 2003), che corona una grande prova con una rete che rende indimenticabile il suo esordio in biancorosso. Il Grifo manca poi il quinto gol con Murano servito da Sounas e l'Ascoli, rinvigorito dall'ingresso di Chiricò, prova a reagire sbattendo però sempre addosso a Fulignati. Il portiere biancorosso si oppone ai tentativi deè il Grifo a staccare il pass per il terzo turno, dove incontrerà il Brescia (qualificatosi senza giocvare dopo la rinuncia del Trapani). Un risultato importante per il Perugia, che ora guarda con più fiducia al 'derby' etrusco sul campo dell'Arezzo, posticipo della seconda giornata di campionato in programma lunedì prossimo (ore 20.45).

IL TABELLINO:

Ascoli-Perugia 1-4

ASCOLI (4-3-3): Sarr; Ghazoini, Corbo, Sini, Sarzi Puttini (1' st Semeraro); Eramo, Donis (18' st Costa Pinto), Cavion (1' st Saric); Mallè (1' st Chiricò), Vellios, Matos (1' st Cangiano). A disp. Leali, Pucino, Avlonitis, Petrucci, Padoin, Lico, Bajic. All. Valerio Bertotto

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi (1' st Cancellotti), Negro, Angella, Righetti; Dragomir (10' st Moscati), Kouan (1' st Sounas), Burrai; Lunghi, Murano (16' st Bianchimano), Melchiorri (10' st Elia). A disp.: Baiocco, Crialese, Sgarbi, Tozzuolo, Falzerano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 12' pt Rosi (P), 23' pt Murano (P), 41' pt Dragomir (P), 1' st Lunghi (P), 44' st Ghazoini (A)

NOTE: Ammoniti: Ghazoini, Sarzi Puttini, Cangiano (A); Cancellotti, Murano, Lunghi (P)

Di seguito la cronaca 'live' della partita...

