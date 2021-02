Perugia-Legnago 4-0, un mercoledì da leoni per Elia: "I miei gol per il Grifo e per... l'Atalanta"

Il jolly di Caserta trascinatore dei biancorossi: "Felice per le due reti ma l'importante è vincere. Il mio obiettivo è farlo qui per tornare un giorno a Bergamo"

Un mercoledì da leoni, citando un celebre film del 1978, per Salvatore Elia che con una doppietta ha trascinato il Perugia nel 4-0 rifilato al Legnago sul prato del Curi nella 25ª giornata del girone B di Serie C.

"Io penso sempre a fare bene dopo partita - ha detto il talento scuola Atalanta nel post partita ai microfoni di Umbria Tv - anche se segnare è sempre bello. Ma se fa gol Murano, Melchiorri o qualcun altro poco importa: l'importante è vincere. Io valore aggiunto? Fa piacere sapere che la gente apprezza il mio lavoro". Ad aiutarlo in questa stagione in biancorossa, fin qui vissuta da grande protagonista, il suo rapporto 'speciale' con il tecnico Caserta: "È il mio terzo anno con il mister, lui mi conosce molto bene e sa come farmi rendere al meglio".

È un momento in cui sono in fiducia, perché le prestazioni positive aiutano in questo senso ma penso che bisogna sempre restare con i piedi per terra e pensare come se non si fosse fatto ancora niente". Eppure l'eurogol che ha sbloccato la partita non è roba da tutti i giorni: "È stato un gol importante perché ha sbloccato la gara in un momento in cui il Legnago restava chiuso. Penso però che prima o poi, alla lunga, nell'arco dei 90' avremmo comunque segnato".

Vincere con il Perugia per riprendersi un posto nell'Atalanta, questo è il duplice obiettivo del jolly biancorosso: "Ricoprire più ruoli è importante nel calcio di oggi, in cui i tecnici vogliono in rosa un calciatore in grado di giocare in posizioni diverse. Io cerco di dare il massimo dove serve ed è ovvio che dopo otto anni passati a Bergamo penso un giorno di poter tornare all'Atalanta".