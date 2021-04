Golf, Lnp: super sfida Vecchi Fossa-Manassero tra le buche dell'Antognolla

Sale l'attesa a Perugia per la super sfida tra Jacopo Vecchi Fossa e Matteo Manassero, attesi protagonisti all'Antognolla Alps Open presented by+energia, terzo appuntamento stagionale dell'Italian Pro Tour (inserito anche nel calendario dell'Alps Tour) in programma a San Giovanni del Pantano dal 28 al 30 aprile. Sarà la prima volta che il circolo perugino ospiterà un evento dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo. Saranno 138 i giocatori in gara e l'evento metterà in palio un montepremi complessivo di 40.000 euro (con prima moneta di 5.800).

“La proprietà e tutto il team di Antognolla sono entusiasti all’idea di ospitare un altro prestigioso torneo di golf professionistico a seguito del successo del Campionato Italiano PGA nel 2019 vinto proprio da Vecchi Fossa - ha dichiarato il 'golf director' del club César Burguière -. Dopo un 2020 difficile per tutti, non vediamo l’ora di dare nuovamente un caloroso benvenuto in Umbria e all’Antognolla Golf ai giocatori professionisti, che siamo certi apprezzeranno questa splendida location” .