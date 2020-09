Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2020: in Valnerina tutti a caccia del canadese Woods

Il grande ciclismo sbarca in Umbria, dove domani sono attesi i tanti big del ciclismo italiano e internazionale impegnati nella Tirreno-Adriatico 2020. La quarta tappa attraverserà infatti la Valnerina, con partenza da Terni e arrivo a Cascia dopo 194 km di percorso (dalla città di Santa Rita ripartirà poi il gruppo il giorno dopo). Una frazione, quella umbra, in cui andranno tutti a caccia del canadese Michael Woods, vincitore oggi della terza tappa da Follonica a Saturnia (217 km) in cui ha conquistato anche la maglia azzurra che spetta al leader della classifica. Un ritardo di 33" oggi all'arrivo per Vincenzo Nibali, che in classifica ha invece 43" di distacco da Woods.

TAPPA N. 4 - Terni-Cascia (194 km):

"Prima tappa di Montagna - si legge sul sito ufficiale della manifestazione -. Si raggiunge la massima quota di questa Tirreno-Adriatico EOLO al GPM denominato Rifugio Perugia a quota 1521 m. Prima parte quasi pianeggiante composta da ondulazioni e falsopiani sempre a salire. Dopo Castelsantangelo sul Nera inizia la parte molto impegnativa dei Monti Sibillini. Si scala la Forca di Gualdo che immette nella Piana di Castelluccio. Strade ampie sempre in salita a sfiorare la doppia cifra. Segue la risalita al Rifugio Perugia (l’edificio si trova appena dopo lo scollinamento) e la discesa fino alla periferia di Norcia per affrontare l’ultimo strappo di Ospedaletto. Ultimi chilometri per la prima parte in discesa fino all’abitato di Cascia dove la strada sale con pendenza media blanda".

TAPPA N. 5 - Norcia-Sassotetto (202 km):

"Tappa molto impegnativa con numerose salite di cui 3 classificate GPM - si elegge anche qui sul sito della manifestazione -. In partenza si scala la Forca di Ancarano (non classificata GPM) per entrare nei monti Sibillini. Dopo Visso si sale al Santuario di Macereto preceduto dallo scollinamento di Santa Margherita. Raggiunta Polverina inizia una sequenza di salite e discese che non ha attimi di respiro e/o pianura fino all’arrivo. Si scalano tra le altre le salite di San Ginesio, Gualdo e Penna San Giovanni. Il tracciato si presenta estremamente articolato sia altimetricamente che planimetricamente. Salita finale al Sassotetto da Sarnano di 14.2 km al 5.8% di media e con massime fino al 12%. Ultimi chilometri della tappa coincidono con la salita finale al Sassotetto. Si tratta di una salita dalla pendenza abbastanza costante tra il 6 e il 7% con alcuni picchi locali oltre il 10% e costituita da lunghi rettilinei intervallati da tornanti. La pendenza si addolcisce a ridosso dell’arrivo".