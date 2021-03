Ciclismo, Tirreno-Adriatico: Van der Poel trionfa in volata a Gualdo Tadino

Un mix di forza, potenza e orgoglio quello con cui van der Poel ha 'bruciato van Aert e trionfato sull'arrivo di Gualdo Tadino nella 3ª della Tirreno-Adriatico 2021 (219 km), il cui podio è stato chiuso dall'italiano Ballerini. Un successo che consente all'olandese di portarsi a 4" dalla maglia azzurra, quella del leader della classifica generale che resta sulle spalle del belga Van Aert, mentre a 10" di ritaro 'insegue' il francese Alaphilippe vincitore ieri della 2ª frazione. Dopo aver toccato oggi anche i territori di Umbertide e Gubbio, la 'Corsa dei due Mari' resterà in Umbria anche domani, con la partenza della 4ª tappa da Terni.

LA 4ª TAPPA (sabato 13 marzo), Terni-Prati di Tivio (148 km):

Percorso - Tappa con arrivo in salita. Si raggiunge la massima quota di questa Tirreno-Adriatico al GPM a Prati di Tivo a 1450 metri. Percorso breve, ma molto intenso. Salita alla Forca di Arrone per entrare nella piana reatina. Segue l'attraversamento di Rieti per affrontare la Sella di Corno seguita dalla lunga discesa verso l'Aquilano. Si affronta quindi la salita al Passo Capannelle classificata GPM Superior. La discesa successiva di quasi 30 km è caratterizzata da molte curve e due lunghe e ben illuminate gallerie. Ultimi 14 km totalmente in salita verso la stazione sciistica.

Ultimi chilometri - Salita finale lunga 14.5 km al 7% di media con punte fino al 12%. Conta 22 tornanti e presenta le maggiori pendenze nella prima parte con punte durante l'attraversamento di Pietracamela dove è lo sprint intermedio. Ultimi tre chilometri al 7%. Rettilineo d'arrivo di circa 200 m su fondo asfaltato, arrivo largo 7 metri.