Calciomercato Perugia, c'è un ex Ternana per Caserta: ufficiale l'arrivo di Favalli

"Un caloroso benvenuto ad Alessandro!!!". Così il Perugia annuncia l'arrivo di Favalli, terzino sinistro classe '92 ingaggiato "a titolo definitivo" dalla Reggiana neo promossa in Serie B. "Nonostante la giovane età (28 anni da compiere il prossimo 15 novembre) - si legge in un comunicato del club biancorosso - ha collezionato 35 presenze in Lega B suddivise tra Cesena e Ternana, 180 presenze e 7 gol nella competizioni ufficiali Lega Pro (Campionato + coppa) con Padova, Cremonese, Catanzaro e Reggiana, e anche un campionato al Nova Gorica (Slovenia)".

Favalli, nella rosa di Fabio Caserta che stasera (ore 21) affronterà l'Arezzo in trasfertanel posticipo del girone B di Serie C, prenderà il posto del giovane Nzita destinato a raggiungere l'ex tecnico biancorosso Massimo Oddo al Pescara: si giocherà il posto con l'altro nuovo arrivato Crialese.