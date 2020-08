Il Perugia (in silenzio) riflette su Oddo: torna Cosmi per la 'missione' playout?

La bocca 'cucita' a Massimo Oddo, con il silenzio stampa seguito al ko con il Venezia, era già un segnale. Il Perugia ora ha davvero paura della Serie C e in attesa di conoscere il nome dell'avversaria da affrontare nel doppio scontro playout, riflette sulle mosse da fare per andarsi a giocare al meglio la salvezza.

Sono ore di riflessione per la dirigenza biancorossa, che starebbe pensando a un contro-ribaltone e a un secondo esonero del tecnico abruzzese, che al momento dovrebbe affrontare il 'suo' Pescara in una sfida per la 'sopravvivenza'. Questo potrebbe essere uno dei dubbi del presidente Massimiliano Santopadre, senza trascurare la sconsolante prestazione offerta dal Grifo al 'Penzo' (anche a causa delle scelte di un Oddo andato in tilt).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco così che potrebbe arrivare la 'mossa della disperazione', con l'ennesimo ribaltone e il ritorno di Serse Cosmi. A confermare che qualcosa bolle in pentola è anche 'Sky Sport', secondo cui "la società sta meditando una nuova svolta. Nelle prossime ore verrà fatta un’analisi della situazione e potrebbero essere prese decisioni importanti". L'allenatore perugino difficilmente direbbe no al suo Grifo, anche se ci sarebbero da affrontare gli 'strascichi' di quanto accaduto dopo il suo esonero, dal suo 'post' sibillino seguito all'addio ("Taccio per amore") fino alle 'frecciatine' lanciategli da Iemmello quando era tornato Oddo ("Ora ci divertiamo").