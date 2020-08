Perugia, playout al via il 10 agosto senza Angella. E tra Oddo e Cosmi spunta Novellino

Sono ore difficili e frenetiche in casa Perugia, dopo la sconfitta di Venezia che costringerà il Grifo a giocarsi la salvezza in un doppio playout di cui non si conosce ancora l'avversaria. Al momento è il Pescara, ma bisognerà attendere il 6 agosto per conoscere l'esito del ricorso presentato contro il -2 dal Trapani al Collegio di Garanzia del Coni. Nel frattempo la Lega di B ha posticipato la data del match di andata, inizialmente fissata per venerdì 7 agosto e ora in programma lunedì 10 (sempre ore 21 così come restano invariate data e orario della gara di ritorno, fissata per venerdì 14 agosto alle ore 21).

Due match che non vedranno protagonista il difensore Angella, squalificato per due turni dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato nel finale del 'Penzo'. Non è sicuro di esserci nemmeno Massimo Oddo: il tecnico è tornato in discussione nei pensieri della società che, dopo aver valutato anche un ritorno di Serse Cosmi (il cui addio non è stato comunque senza strascichi), come riportato da 'Tef Channel' ha invece contattato Walter Novellino. Ex grifone sia da calciatore che da tecnico, 'Monzon' avrebbe dato la sua disponibilità a cimentarsi con la 'missione' salvezza e nelle prossime ore le parti si riaggiorneranno.