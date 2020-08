Perugia, alla fine arriva... Oddo. E intanto Rajkovic chiede di andare via

E alla fine arriva... Oddo. Il tecnico abruzzese era rimasto in sospeso dopo il ko di Venezia, che ha condannato il Perugia ai playout, mentre la società - evidentemente non più convinta di lui - sondava altri allenatori a cui affidare la disperata 'missione' salvezza. Con il ritorno di Serse Cosmi reso complicato dagli strascichi del suo addio, il preferito era Stefano Colantuono (già contattato in inverno dopo l'esonero di Oddo), che avrebbe chiesto però un contratto anche per la prossima stagione senza trovare l'accordo col club. L'alternativa era Walter Novellino, ex grifone da calciatore e in panchina, con cui si è così trattato fino a questa mattina senza però trovare un'intesa.

E così a preparare da oggi la squadra per il doppio spareggio nel ritiro di Cascia ci sarà Massimo Oddo, che aspetta di capire se dovrà sfidare il 'suo' Pescara o una tra il Trapani e il Cosenza. Giovedì (6 agosto) si discuterà il ricorso presentato al Coni dai siciliani contro il -2: se uno o due dei punti di penalizzazione verranno loro restituiti cambierà l'avversaria del Grifo (andata in programma lunedì 10 agosto, salvo ulteriore ricorsi). Cambierà poco per il difensore Gabriele Angella, che salterà per squalifica le due gare e complica così la vita a Oddo, che perde anche Rajkovic: come anticipato infatti dalle edizioni umbre del 'Messaggero' e della 'Nazione', il difensore serbo ha chiesto di essere ceduto ed è destinato a emigrare in Russia.