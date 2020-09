Serie C, calciomercato: Perugia, dopo Negro tocca al bomber Murano

Salutato Gyomber, passato ufficialmente alla Salernitana nei giorni scorsi, il Perugia annuncia un nuovo difensore. Si tratta di Stefano Negro, 25enne centrale che arriva in prestito (con diritto di opzione) dal Monza neopromosso in quella B salutata invece dal Grifo che debutterà nel girone B della Serie C in casa contro il Fano.

Stefano Negro è nato a Biella il 28 giugno del 1995. Cresciuto calcisticamente nella Primavera di Varese e Pro Vercelli, Negro ha successivamente indossato le maglie di Monza (tre stagioni con un totale di 58 presenze e 3 gol) e Viterbese. Con i laziali ha giocato in prestito la seconda parte dell'ultima stagione (in tutto l'anno 10 presenze totali tra campionato e Coppa, con un gol segnato). Non un curriculum esaltante fin qui per il difensore, ma il diesse biancorosso Giannitti, convinto della sua eplosione, punta sulle sue qualità mentre per l'attacco sta chiudendo con il 30enne Jacopo Murano del Potenza (nella scorsa stagione 11 gol e 2 assist in nelle 34 gare igiocate tra campionato, playoff e Coppa), che come riportano i quotidiani umbri è atteso oggi in Umbria per le visite mediche.

