Serie C, calciomercato Perugia: Murano è un calciatore del Grifo, ceduto Manconi

Terzo acquisto in casa Perugia, dove il diesse GIanniti inizia a dare un'accelerata al mercato. Dopog li arrivi del regista Burrai dal Pordenone e del difensore Negro dal Monza oggi è la volta di Jacopo Murano, 30enne attaccante che arriva in biancorosso a titolo definitivo dal Potenza (biennale più opzione).

LA SCHEDA - "Nato a Potenza il 14 febbraio del 1990 - si legge sul sito del Perugia che ne ufficializza l'ingaggio - , Murano, nell’arco della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie di Campobasso, Taranto, Montichiari, Monopoli, Grosseto e Recanatese. Nel 2017 avviene il passaggio in massima serie alla corte della Spal che lo gira in prestito al Trapani, con cui mette a segno 13 reti in 36 apparizioni. Il 22 febbraio del 2019 il Potenza ufficializza l’acquisizione dell’attaccante. La Società da il benvenuto a Murano e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra".

VIA MANCONI - Per un'attaccante che arriva però un altro fa le valige e saluta il ritiro di Cascia, dove i grifoni si stanno allenando agli ordini di Caserta. Il Perugia ha infatti ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Jacopo Manconi, che da oggi è un calciatore dell'Albinoleffe.