Perugia, tamponi per 25 grifoni: nella lista non c'è Buonaiuto. E intanto spunta Sounas

A due settimane dall'amara retrocessione in Serie C il Perugia riparte. Raduno e giornata di tamponi oggi (lunedì 31 agosto) a Pian di Massiano per 25 grifoni, sottoposti ai test richiesti dal protocollo anti-coronavirus prima della ripresa degli allenamenti il 2 settembre e del ritiro (che dovrebbe svolgersi a Cascia dal 6 al 16).

BUONAIUTO AI SALUTI - Nella lista comunicata dal club, oltre ai nazionali Gyomber e Nzita (impegnati rispettivamente con la Slovacchia e con l'Under 21 del Belgio), manca Buonaiuto che è ormai a un passo dalla cessione alla Cremonese. Tra i vari baby aggregati alla prima squadra anche il terzino sinistro De Marco, classe 2003 che è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e ha firmato un triennale con il Grifo dopo un campionato da protagonista in Serie D con il Cassino (23 presenze e 2 assist).

I 25 'TAMPONATI' - Albertoni, Angella, Bianchimano, Bocci, Di Chiara, Dragomir, Falasco, Fulignati, Konate, Kouan, Manconi, Mazzocchi, Melchiorri, Monaco, Moscati, Rosi, Sgarbi, Righetti, Lunghi, Tozzuolo, Fabri, Liran, Maisto, Rimedio, De Marco.

SI 'MUOVE' IL MERCATO - Nel frattempo, sempre oggi, è stato presentato il nuvo tecnico biancorosso Fabio Caserta per il quale la società sta già lavorando. Il nuovo direttore Marco Giannitti è attivo sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate ed è 'caldo' l'asse con la Reggina: ai calabresi neo promossi in B piace il terzino sinistro Di Chiara e in cambio potrebbero arrivare al Grifo l'attaccante Simone Corazza (29 anni) ma anche l'eclettico centrocampista greco Dimitrios Sounas (26): cresciuto nell'Aris, può fare il regista, la mezzala e il trequartista ed è stato protagonista della recente promozione amaranto con 23 presenze, 2 gol e un assist (più un altro nelle 2 gare giocate in Coppa Italia). E se Sounas può vantare anche 36 gettoni nella prima divisione ellenica, un bomber 'di categoria' è Corazza che è transitato dalla Sampdoria senza mai esordire: per l'attaccante, che ha giocato in tutti e tre i gironi, sono 67 i gol e 8 gli assist (14 più 3 nell'ultimo campionato) nelle 195 gare disputate in Serie C (compresi playoff, playout e Supercoppa).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IDEA MANCOSU - Ma quello di Corazza (che piace anche a Palermo e Alessandria) non è il solo nome nel mirino per l'attacco, con il Perugia che ha intavolato una trattativa con la Virtus Entella per l'esperto Matteo Mancosu (35), che può giocare sia da centravanti che da esterno (4 gol e 2 assist nelle 30 gare disputate nell'ultimo torneo cadetto). Ad anticipare la notizia nei giorni scorsi è stata l'edizione umbra de 'La Nazione' secondo cui dalla Salernitana, oltre a un conguaglio economico, in cambio di Gyomber potrebbe arrivare anche Francesco Orlando (23), esterno destro reduce dalla stagione disputata in prestito con la Sambenedettese in Serie C (con 2 reti e un assist in 25 gare tra campionato, playoff e Coppa Italia).