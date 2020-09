Ecco Burrai, il regista 'guerriero' si prende il Perugia: "Il Grifo è un orgoglio anche in C"

"Salvatore ha la qualità e l'esperienza di cui abbiamo bisogno e si è già messo con serietà ed impegno a disposizione dell'allenatore". Così il direttore sportivo Marco Giannitti presenta Burrai, nuovo regista del Perugia arrivato dal Pordenone ('scambiato' con Falasco) e pronto a prendere per mano la squadra già nei prossimi giorni a Cascia, dove ha raggiunto il resto dei compagni in ritiro.

Dai playoff per la Serie A disputati poche settimane fa con i friulani alla Serie C dunque, ma il 33enne centrocampista sardo non la considera una retrocessione: "Scendere in C con questi colori non è un declassamento e anzi, il Grifo mi inorgoglisce - dice nella sua prima conferenza stampa da grifone -. Ho fatto questa scelta per la grande stima umana e professionale che il Perugia mi ha trasmesso, come dimostra il triennale che mi è stato offerto nonostante l'età". E in biancorosso Burrai si immagine una 'seconda giovinezza': "Questa è una delle piazze più importanti in cui ho giocato, vincere qui o far bene qui avrebbe un sapore speciale".

Voglia ed esperienza ora a servizio del nuovo tecnico Fabio Caserta, suo ex compagno ai tempi della Juve Stabia e intenzionato a trasformarlo nel suo luogotenente in campo: "Una situazione simile - ricorda il regista - l'ho vissuta già a Pordenone con Leonardo Colucci, con cui avevo giocato insieme a Cagliari quando ero un ragazzino. Il mio rapporto con l'allenatore può essere un vantaggio, ma non devo essere solo io a portare sul terreno di gioco le sue idee. Più saranno i giocatori che ci riusciranno e più facile sarà raggiungere i risultati: la prima cosa è creare un gruppo unito in vista di un campionato difficilissimo, in cui ci sarà da lottare".

Un torneo che lui conosce benissimo, avendoci giocato la bellezza di 255 partite (comprese quelle di playoff e playout) con 23 gol e 42 assist a referto (fonte 'Transfermarkt') e avendolo vinto appena due stagioni fa con il Pordenone, trionfando poi anche in Supercoppa contro la Juve Stabia allenata proprio da Caserta: "È ovvio che cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza in questa categoria, ma è il gruppo a doversi adattare a un campionato in cui tante avversarie che non hanno il nome Perugia ci aspetteranno come la squadra da battere".

Fioretto ma anche sciabola, Burrai non è insomma uno di quei centrocampisti talentuosi che gira alla larga dalla mischia: "Negli ultimi anni a Pordenone non abbiamo espresso un gioco stile Barcellona ma puntato invece su grinta, intensità e riconquista. Mi piace giocare a calcio, soprattutto palla a terra, ma anche andare a battagliare". E il momento di farlo sotto le 'insegne' del Grifo, con i primi impegni ufficiali alle porte, arriverà presto...