"Ostinatamente Ac Perugia": i gruppi della Curva Nord celebrano i tre anni di unione

Con le mascherine anti-Covid e per pochi minuti gli ultras del Grifo si sono ritrovati fuori dallo stadio Curi con striscioni e torce: "Per la maglia e per la città"

Tre anni di unione e di sforzi comuni. Un anniversario che i gruppo organizzati della Curva Nord, il cuore pulsante del tifo perugino, hanno voluto celebrare ieri sera fuori dallo stadio Curi con cori, striscioni e torce, per pochi minuti e muniti della mascherina d'obbligo secondo le disposizioni anti-Covid.

"Nel 2018 i gruppi organizzati della Nord - si legge in un comunicato dei gruppi - danno vita ad un progetto unitario con l’intento di migliorare ed unificare il tifo, oltre che creare un fronte ultras più solido. Già in trasferta da qualche tempo si adottava una nuova strategia, appesi alle balconate non più gli striscioni ma una piccola singola pezza per ognuno dei 4 gruppi, così da restare compatti e coesi. Il 20 gennaio dello stesso anno gli striscioni dei quattro gruppi vengono sostituiti da uno unico lungo tutta la cancellata della curva con la scritta 'Ostinatamente Ac Perugia' bianca su fondo rosso. In questi tre anni è stato fatto tanto; striscioni, comunicati, coreografie, si è lavorato costantemente sotto l’aspetto del tifo, nonostante l’andamento della squadra sia stato spesso di poco aiuto, garantendo sempre un sostegno continuo ed incondizionato ai nostri colori. Sono state abbracciate iniziative di solidarietà e promossi eventi collettivi, ricordati e onorati gli ultras scomparsi. Nell’ultimo periodo inoltre è stata anche intrapresa una dura ed inevitabile contestazione alla società, esplosa dopo la retrocessione ma nell’aria già da qualche tempo. Tutto ciò che è stato prodotto è stato costruito insieme, con maturità ognuno ha fatto un passo indietro mettendo il bene della Nord avanti a tutto, una scelta importante. Il giusto merito va anche a tutti quei ragazzi dei gruppi oggi diffidati che nonostante la loro forzata assenza hanno promosso, creduto e sostenuto la causa. Orgogliosi e fieri a tre anni di distanza onoriamo l’impegno preso e celebriamo questa ricorrenza, con la consapevolezza che c’è ancora tanta strada da fare ma anche che stiamo finalmente camminando su quella giusta.Per la maglia e per la città... ostinatamente A.C. Perugia".