Supercoppa, Perugia-Como 2-1: per il derby con la Ternana c'è da aspettare

Per il derby ci sarà da aspettare. Con il 2-1 rifilato al Como nella prima sfida di Supercoppa, il Perugia vola in testa alla classifica e sfiderà la Ternana al Liberati solo nella terza giornata (sabato 22 maggio) del triangolare riservato alle tre 'regine' dei gironi di Serie C. Sabato prossimo (15 maggio) è invece in programma Como-Ternana.

Prima giornata (sabato 8 maggio) - Perugia-Como 2-1

Seconda giornata (sabato 15 maggio) - Como-Ternana

Terza giornata (sabato 22 maggio) - Ternana-Perugia

CLASSIFICA: Perugia 3, Ternana* 0, Como 0

(*una gara in meno)

REGOLAMENTO:

La vincitrice del raggruppamento alzerà il trofeo. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.