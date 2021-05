Supercoppa Serie C, Perugia-Como: probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Smaltita la sbornia dei festeggiamenti per la strepitosa rimonta sul Padova culminata con la promozione in Serie B, il Perugia di Fabio Caserta torna in campo oggi (sabato 8 maggio, ore 18 con diretta testuale su perugiatoday.it) al Curi dove, in attesa del derby con la Ternana, ospiterà il Como nella prima gara della Supercoppa di Serie C, che vedrà sfidarsi le 'regine' dei tre gironi (ancora porta chiuse ai tifosi per l'emergenza coronavirus.

LE ULTIME - Ampio il turnover annunciato dall'allenatore biancorosso (out solo l'infortunato difensore Negro), mentre in casa lariana il tecnico Giacomo Gattuso è alle prese con l'emergenza in difesa: oltre allo squalificato Iovine mancheranno infatti anche i centrali Bertoncini e Solini, entrambi positivi al Covid.

