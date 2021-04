Virtus Verona-Perugia, i convocati del Grifo: tre le assenze per Caserta

Sono 22 i convocati di Fabio Caserta per la trasferta di Verona, dove domani (sabato 3 aprile) il Perugia farà visita alla Virtus Vecomp nel match valido per la 34ª giornata del girone B di Serie C. Problemi in difesa, dove non sono al meglio Monaco, Crialese e il jolly Di Noia oltre al convalescente Negro e mancheranno Angella e Favalli, non convocati. Out anche l'attaccante Vano, squalificato per un turno dopo il rosso rimediato nel recupero sul campo della Fermana, in lista ci sono i due baby Angori e Morina, entrambi classe 2003.

I CONVOCATI - Portieri: Bocci, Fulignati, Minelli. Difensori: Angori, Cancellotti, Crialese, Monaco, Negro, Rosi. Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Falzerano, Kouan, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Elia, Melchiorri, Minesso, Morina, Murano.