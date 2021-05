Perugia-Como, Caserta non si accontenta: "Grifo, un ultimo sforzo: prendiamoci la Supercoppa"

La festa per la strepitosa rimonta sul Padova culminata nella promozione in B a meno di dieci mesi dall'amara retrocessione della scorsa estate non è ancora finita, ma Fabio Caserta mette in guardia il Perugia alla vigilia della sfida in programma domani (sabato 8 maggio, ore 18) al Curi contro il Como, che apre il 'triangolare' di Supercoppa in cui il Grifo sfiderà poi la Ternana in un attesissimo derby.

"Ho già affontato questa competizione con la Juve Stabia - spiega il tecnico biancorosso - e so che in queste gare, se non si affrontano con la giusta concentrazione, si rischiano brutte figure e noi brutte figure non le vogliamo fare. Ai ragazzi ho lasciato tre giorni liberi dopo la partit di Salò, ma questo non significa che non tengo a questo trofeo che invece voglio vincere così come lo vogliono i ragazzi".

Sette i diffidati nel Grifo (Vano, Kouan, Cancellotti, Sounas, Bianchimano, Elia e Vanbaleghem) ma Caserta non fa calcoli in vista del successivo derby con la Ternana: "Al derby penseremo poi, ora c'è il Como e a differenza delle altre partite stavolta so già chi farò giocare. Non guarderò tanto ai diffidati, ma farò giocare chi ha avuto meno spazio perché credo che sia giusto gratificare ragazzi che hanno comunque dato l'anima sempre, in allenamento e quando sono stati chiamati in causa durante le partite. Infortunati? Sarà out Negro, mentre è da valutare Vano".

Chiusura sul caso Falzerano: "È un calciatore del Perugia e ha chiesto scusa, ma ora non penso sia giusto di parlare di questo. Dopo dieci mesi di sofferenza dobbiamo anche goderci questo momento di gioia".