Perugia, subito il derby con la Ternana dei 'record': le date della Supercoppa

Le due umbre, regine rispettivamente del girone B e C di Serie C, protagoniste con il Como della 21esima edizione del trofeo: il via sabato 8 maggio, domani il sorteggio del calendario

Dopo il trionfo sul campo della Feralpisalò (battuta 2-0 a domicilio) e la festa per il ritorno in B a meno di un anno dall'amara retrocessione arrivata la scorsa estate ai rigori contro il Pescara, il Perugia non ha ancora finito la sua stagione.

La squadra di Fabio Caserta infatti, vincitrice del girone B di Serie C, sarà protagonista della 21ª Supercoppa di categoria (già vinta dal Grifo nel 2014 dopo la promozione in B del 2014) in cui sarà chiamato a sfidare il Como (primo nel girone A) e la Ternana dei record (regina del girone C) in un attesissimo derby. Ogni squadra sfiderà le altre due in gara unica e domani (lunedì 3 maggio) verrà sorteggiato il calendario delle tre partite che sono in programma sabato 8, sabato 15 e sabato 22 maggio.

REGOLAMENTO E CLASSIFICA:

“Le tre società ammesse formeranno un gironcino con tre giornate di calendario con gare di sola andata. Verranno assegnati tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. Ogni società effettuerà una gara interna e una gara in trasferta con le modalità di seguito riportate:

Prima giornata (sabato 8 maggio) - Tramite sorteggio verranno individuate le due società che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

Seconda giornata (sabato 15 maggio) - La gara verrà disputata tra la società che ha riposato la prima giornata e quella che avrà perso la prima gara o, in caso di pareggio, che avrà disputato la prima gara in casa;

Terza giornata (sabato 22 maggio) - Verrà disputata la gara tra le due società che non si sono incontrate in precedenza”.

La vincitrice del raggruppamento alzerà il trofeo. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.