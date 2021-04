Serie C, girone B: la Samb stende la Triestina, prossima avversaria del Perugia

Dopo aver battuto il Padova riaprendo la corsa per il primo posto (con i ringraziamenti di Sudtirol e Perugia) la Triestina è caduta nel recupero sul campo di una Sambenedettese che, nonostante la crisi societaria, continua a scendere in campo. A decidere la sfida il gol di Lescano al 56', con gli alabardati attesi ora dalla trasferta di domenica (11 aprile) al Curi contro il Grifo, mentre nell'altro recupero del girone B di Serie C è finita 2-2 Ravenna-Cesena.

LA NUOVA CLASSIFICA - Padova 70, Sudtirol 68, Perugia 67, Modena 60, Triestina 57, Feralpisalò 53, Matelica 52, Cesena 50, Sambenedettese 50, Mantova 47, Virtus Verona 45, Gubbio 44, Fermana 41, Carpi 38, Vis Pesaro 37, Legnago Salus 31, AJ Fano 31, Imolese 29, Arezzo 24, Ravenna 23.

LA 35ª GIORNATA - Domenica (11/04): Carpi-Matelica (h 15), AJ Fano-Modena (h 15), Fermana-Feralpisalò (h 15), Padova-Gubbio (h 15), Perugia-Triestina (h 15), Sambenedettese-Cesena (h 15), Arezzo-Vis Pesaro (h 17.30), Mantova-Legnago Salus (h 17.30), Sudtirol-Virtus Verona (h 17.30), Imolese-Ravenna (h 20.30).