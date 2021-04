Serie C, Ravenna-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Caccia alla vetta per il Perugia, che dopo la rocambolesca vittoria in rimonta contro la Triestina farà visita domani (sabato ore 17.30 con diretta testuale su perugiatoday.it) al Ravenna ultimo in classifica nel girone B di Serie C. Espugnare il 'Benelli' nell'anticipo della 36ª giornata consentirebbe infatti al Grifo di Caserta (out gli infortunati Angella, Sgarbi, Konate, Moscati e lo squalificato Fulignati) di agganciare momentenamente il Padova capolista e di portarsi a +2 sul Sudtirol.

GRIFO, I CONVOCATI - Portieri: Minelli, Bocci. Difensori: Angori, Cancellotti, Crialese, Favalli, Monaco, Negro, Rosi. Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Falzerano, Kouan, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Elia, Melchiorri, Minesso, Murano, Vano.

