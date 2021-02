Coronavirus, positivi in aumento tra i romagnoli: Cesena-Perugia rinviata

Positivi al coronavirus in aumento nel Cesena, con la sfida di mercoledì (3 febbraio) al 'Manuzzi' contro il Perugia rinviata su decisione della Lega Pro che ha accolto la richiesta dei romagnoli.

IL COMUNICATO - "Preso atto dell’istanza presentata dalla società Cesena - si legge nel comunicato - ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Cesena-Perugia, in programma mercoledì 3 febbraio 2021, Orogel Stadium “Dino Manuzzi”, Cesena, venga rinviata a data da destinarsi. Alla luce di quanto sopra, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 274/DIV del 27 gennaio 2021, la stessa non sarà trasmessa su Sky Sport 252".

Dopo aver annunciato tre giorni fa (alla vigilia della trasferta sul campo della Triestina) dei calciatori Ardizzone e Russini, la società bianconera ha comunicato oggi che "a seguito dei tamponi molecolari a cui il gruppo squadra è stata sottoposto nella giornata di ieri, sono emerse quattro positività al Covid-19. Il club ha dato immediata informazione all’Ausl e attivato il protocollo vigente".

L’allenamento, in programma nel pomeriggio a Villa Silvia, come spiega ancora il Cesena "è stato annullato" e dopo è arrivato l'annuncio del rinvio della sfida con il Grifo, valida per la 22ª giornata (seconda di ritorno) del girone di Serie C. Domenica prossima (7 febbraio) il calendario dei romagnoli prevede invece la trasferta sul campo della Feralpi Salò, mentre il Perugia ospiterà il Mantova al Curi (ore 17.30).