Perugia-Vis Pesaro 2-1, le pagelle del Grifo: Dragomir punge, Bianchimano ancora decisivo

Le pagelle del Perugia dopo il 2-1 rifilato alla Vis Pesaro sul prato amico del Curi nella 7ª giornata di campionato, terzo successo consecutivo per il Grifo di Fabio Caserta...

FULIGNATI 6 Qualcosa non funziona sul gol dei marchigiani e anche in questa partita sembra troppo ansioso al momento di giocare la palla con i piedi. Nel recupero, però, ci mette i guantoni su Ejjaki.

ROSI 5,5 Una buona prestazione macchiata da due leggerezze: la prima al 37', quando di testa serve involontariamente Marchi che manda al tiro De Feo, la seconda nell'occasione del gol marchigiano in cui si fa sovrastare dall'assisano (ed ex grifone) Stramaccioni. Bello però il lancio del 71' per Bianchimano, fermato poi con un gran tackle da Brignani

ANGELLA 6 Fa buona guardia in una domenica tutto sommato tranquilla. Un brivido solo nel finale, quando il Grifo rischia di essere beffato in mischia.

MONACO 6 Prestazione senza particolari sbavature, da una sua verticalizzazione in fase di uscita nasce l'azione del primo gol biancorosso.

