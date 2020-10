Perugia-Vis Pesaro 2-1, Caserta convinto dal Grifo: "Siamo sulla strada giusta"

Fabio Caserta elogia il suo Perugia dopo la terza vittoria di fila, ottenuta al Curi contro la Vis Pesaro: "Io stratega? A farmi piacere, più dei complimenti, è il risultato - risponde il tecnico del Grifo dopo il match ai microfoni di Umbria Tv -. In campo vanno i ragazzi e i meriti vanno a loro. Dopo venti minuti buoni, un po' per stanchezza e un po' per meriti degli avversari, abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo stati bravi a sbloccarci. Il pari poteva essere un colpo pesante, ma siamo stati bravi a soffrire e ad andarci a prendere la vittoria".

Soddisfatto per l'azione del primo gol: "Una giocata preparata che non eravamo riusciti a trovare prima, poi è arrivata ed è stata una bellissima rete". Complimenti poi a Bianchimano: "Il suo è il piglio che deve avere chi vuole fare cose importanti. I nuovi entrati possono essere decisivi e sono contento da allenatore di avere a disposizione pronti ad incidere anche in corsa".

Siamo sulla strada giusta, anche dopo il cambio di modulo con i ragazzi che lavorando bene tutti i giorni hanno reso più facili le cose. Mercoledì andiamo a Brescia per la Coppa Italia, che non è il nostro obiettivo principale, ma vogliamo fare bella figura e cercherò di far giocare canche chi ha giocato meno. Poi penseremo alla trasferta di Modena che sarà un'altra battaglia. Intanto sono contento per oggi - conclude Caserta -, soprattutto per la squadra".