Perugia, altra tegola per Caserta: infortunio per Moscati

Mentre il Grifo si prepara alla trasferta di Ravenna il prezioso jolly si ferma in allenamento per una "lesione muscolare del retto femorale della coscia destra"

Proprio quando l'emergenza infortuni stava rientrando (nel match vinto al Curi in rimonta con la Triestina mancavano solo Angella, Sgarbi e Konate) arriva un'altra tegola per il Perugia, che mentre si prepara alla trasferta di Ravenna (sabato 17 aprile, ore 17.30) perde per infortunio Marco Moscati. Il prezioso jolly di Caserta è infatti finito ko in allenamento e salterà il match così come il portiere Fulignati, squalificato per un turno dopo aver preso il rosso dalla panchina nell'ultima sfida di campionato al Curi.

Questa la nota pubblicata dal club biancorosso: "AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Marco Moscati ha riportato in allenamento una lesione muscolare del retto femorale della coscia destra. Le indagini strumentali a cui è stato sottoposto hanno confermato l’entità della lesione e il calciatore ha subito iniziato un programma riabilitativo".