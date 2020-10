Coronavirus, sospiro di sollievo in casa Grifo: "Negativi i tamponi dell'ultima tornata"

Sospiro di sollievo in casa Perugia dopo che uno dei calciatori di Fabio Caserta è risultato positivo al coronavirus a inizio settimana. Dopo la trasferta di mercoledì a Brescia, dove il Grifo è stato eliminato al terzo turno della Coppa Italia, c'era preoccupazione in casa biancorossa per una possibile diffusione del contagio.

Un comunicato del club spiega invece oggi (venerdì 30 ottobre) che l’ultima tornata di tamponi effettuati giovedì mattina ha dato esito negativo". Una buona notizia dunque in vista della sfida di campionato in programma domenica a Modena (Daniele Rutella della sezione di Enna l'arbitro designato per arbitrare il match".