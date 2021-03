Perugia-Sambenedettese, Caserta alza la guardia: "Non è un'amichevole"

Mentra il Padova rallenta (due pari di fila), il Perugia vola e grazie al 3-0 rifilato al Modena si è portato a -3 dai veneti capolista che hanno però giocato due partite in più rispetto al Grifo. Fabio Caserta però non abbassa la guardia e in vista della sfida di domani (ore 17.30) al Curi contro la Sambenedettese, che precede lo scontro diretto di domenica a Padova, invita la squadra a pensare solo ai marchigiani: "Non è un'amichevole e per me esiste solo la prossima partita che è contro la Sambendettese".

Eppure qualche cambio nell'undici iniziale sembra plausibile: "Dovrò solo valutare le condizioni fisiche del gruppo dopo la partita di due giorni fa - spiega ancora il tecnico biancorosso - e di chi in queste settimane è sceso sempre in campo come Falzerano o Elia, poi c'è chi come Sgarbi e Burrai ha qualche fastidio fisico o Melchiorri che non ha ancora i novante minuti nelle gambe. Di certo non sottovaluteremo la Samb, che ora ha qualche problema ma nella gara di andata ha dimostrato il proprio valore".

Caserta sa comunque di poter contare su un organico in cui possono essere considerati 'titolari' e che anche la panchina può essere decisiva: "Basta vedere come è entrato Murano contro il Modena, a cui ha segnato un gol di grande qualità". Incertezza dunque sulle scelte che farà il tecnico e anche su chi calcerà un eventuale rigore a favore dopo quelli sbagliati sabato da Burrai e Moscati: "Lo tirerà Caserta - dice sorridendo l'allenatore biancorosso -. A parte gli scherzi, nel calcio capitano queste cose e lavoreremo per migliorarci anche in questo. Intanto speriamo che con la Samb ce ne diano uno, poi a chi lo tira ci penseremo al momento".