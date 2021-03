Perugia-Samb 1-1, Caserta non fa drammi: "Dispiace per i tifosi, ora rotta su Padova"

Fabio Caserta è dispiaciuto ma non fa drammi dopo il pari del suo Perugia contro la Sambenedettese al Curi: "Siamo amareggiati per il risultato - dice il tecnico biancorosso nel post partita ai microfoni di Umbria Tv - e per i tifosi che ci erano venuti a caricare due giorni fa al campo e si sono fatti sentire anche oggi durante la partita (con dei fuochi di artificio, ndr). Se all'inizio il Curi chiuso ci ha un po' avvantaggiato ma adesso loro ci mancano tantissimo. Oggi potevamo fare meglio ma non sempre si riesce a fare delle grandi prestazioni, il campionato però è lungo e ora andremo a Padova per giocarcela a viso aperto, come avremmo fatto anche in caso di vittoria oggi".

Il rammarico è per gli infortuni di Negro e Rosi nel primo tempo, che hanno ovviamente condizionato le strategie dell'allenatore del Grifo: "Non mi piace cercare scuse, ma è normale che un po' ci hanno complicato le cose e speriamo soprattutto che non sia nulla di grave per Negro che ha avuto una distorsione al ginocchio (mentre per Rosi si è trattato di un problema muscolare, ndr). Anche nel secondo tempo poi volevo passare a un 4-4-2 e non volevo togliere Elia, che però mi ha chiesto il cambio per cambi".

Il discorso si sposta poi su Fulignati, oggi apparso incerto sulla punizione calciata da Lombardo che ha dato il pari alla Samb due minuti dopo il vantaggio segnato da Murano: "Non voglio giudicare l'episodio - dice Caserta - perché non ho visto bene se la palla è passata di lato o in mezzo alla barriera". E quando dallo studio gli chiedono informazioni sul secondo portiere Minelli, il tecnico risponde così: "È un ottimo elemento, ma secondo me anche Fulignati sta facendo bene e gli errori sono cose che capitano".