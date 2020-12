Perugia-Ravenna 3-1, orgoglio Minesso: "Felice per i miei compagni e per i tifosi"

Mattia Minesso è l'uomo del giorno in casa Perugia dopo la tripletta con cui ha steso il Ravenna, battuto 3-1 dal Perugia al Curi nell'ultima partita del 2020. "Sono felice soprattutto per la squadra - dice il fantasista biancorosso dopo il match ai microfoni di Umbria Tv -, perché ci serviva troppo questa vittoria. Già con il Pisa mi era capitato di fare una tripletta ed è sempre una grande soddisfazione".

La sua impresa ha consentito intanto alla squadra di tornare a -3 dalla vetta; "Era un momento difficili ma siamo stati bravi a ricompattarci in settimana - spiega Minesso -. Lavoriamo sempre bene ma quando i risultati non arrivano diventa più difficile. Mercato? Tocca alla società, io penso al campo. Nasco come trequartista ma mi adatto anche come esterno o mezzala o seconda punta come oggi. Non avevo giocato molto, ma sono stato supportato dai compagni e sono contento di aver contribuito a far passare un bel Natale a loro e ai tifosi, che ci mancano allo stadio".

E infine i buoni propositi per il nuovo anno: "Qualcosa fin qui ci è mancato - ammette - e qualche punto lo abbiamo lasciato per strada. Tornare indietro per non si può e adesso possiamo solo lavorare per migliorare nella seconda parte della stagione".