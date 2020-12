Perugia-Ravenna 3-1, Caserta applaude il Grifo: "Grazie ai ragazzi, contento per Minesso"

È un Fabio Caserta soddisfatto dopo il 3-1 sul Ravenna al Curi, che consente al Perugia di tornare a -3 dalla vetta. "La squadra ha fatto una gara di sofferenza - dice il tecnico ai microfoni di Umbria Tv - ed è stata brava nelle difficoltà fisiche e mentali che stavamo attraversando. Colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi uno a uno, chi ha giocato e chi no, per la disponibilità data in questi due giorni. Faccio gli aguri a loro e alle loro famiglie, poi ai tifosi e alla città di Perugia. Un applauso speciale a Minesso (autore di una tripletta, ndr) Contento per Minesso, che fin qui avevo fatto giocare meno ed era stato condizionato anche da un infortunio. Si meritava questa gioia".

Il discorso si sposta poi già al 2021 e al mercato di gennaio: "A inizio anno - spiega il tecnico - ho cambiato dal 4-3-3, a cui pensavo all'inizio, perché soffrivamo troppo e per le caratteristiche dei giocatori. Adesso cambio anche in corsa per creare una squadra duttile e in grado così di variare il sistema per creare difficoltà agli avversari. Mercato? Vediamo se qualcuno vuole andare via per trovare più spazio, poi capiremo se ci saranno spazi in lista ma io sono contento della rosa attuale. Pur nelle difficoltà lavoriamo sodo per migliorare le nostre lacune e sono soddisfatto soprattutto della disponibilità dei ragazzi".