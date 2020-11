Coronavirus, a poche ore da Perugia-Padova c'è un altro calciatore positivo in casa Grifo

C'è un altro positivo in casa Perugia dopo quelle dei giorni scorsi. Ad annunciarlo è lo stesso club biancorosso, che in attesa dei risultati degli ultimi tamponi aveva chiesto e ottenuto dalla Lega Pro il posticipo alle ore 20.30 della sfida contro la capolista Padova in programma oggi (mercoledì 11 novembre) al Curi.

"A.C. Perugia - si legge in una nota della società - comunica che nel corso dei test eseguiti entro le 48 ore antecedenti la gara è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra il quale è completamente asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. Nel rispetto delle norme federali ed in accordo con la Azienda U.S.L. Umbria 1 è stato ripetuto nella giornata odierna un nuovo ciclo di tamponi all’intero gruppo squadra che ha dato esito negativo".

Una tegola dunque per il tecnico biancorosso Fabio Caserta, che in questi giorni ha recuperato il difensore Angella e il regista Burrai ma tra infortuni e Covid ha dovuto escludere dai convocati Negro, Crialese, Kouan, Elia e Minesso, tutti assenti stasera nel big-match della 10ª giornata che vale la vetta del girone B di Serie C.