Serie C, cambio di orario per Perugia-Padova: si gioca stasera alle ore 20.30

Perugia-Padova, in programma oggi (mercoledì 11 novembre) alle ore 17.30, slitta alle ore 20.30 su richiesta del Grifo, ancora in attesa dei risultati dell'ultima tornata di tamponi.

Questo il comunicato della Lega Pro: "Preso atto dell’istanza presentata dalla società Perugia ai sensi del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Perugia–Padova, in programma mercoledì 11 Novembre 2020, Stadio “Renato Curi”, Perugia, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 17.30. Alla luce di quanto sopra, poiché la gara era già stata individuata dalla Lega e dall’operatore nazionale pubblico della comunicazione per la trasmissione in diretta televisiva in chiaro, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 95/DIV del 28 ottobre 2020, la stessa sarà trasmessa in diretta su Rai Play ed in differita su Rai Sport alle ore 00.15".