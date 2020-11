Perugia-Padova, i convocati di Caserta: Murano c'è, cinque gli assenti

C'è anche Murano tra i 21 grifoni convocati di Fabio Caserta per Perugia-Padova di domani (mercoledì 11 novembre, ore 17.30) al Curi. L'attaccante, uscito per un fastidio muscolare domenica scorsa nella gara pareggiata sul campo della Sambenedettese, ha dunque recuperato. Ancora diverse però, tra infortuni e Covid, le assenze per il tecnico: out Negro, Crialese, Kouan, Elia e Minesso.

I 21 CONVOCATI - Portieri: Baiocco, Bocci, Fulignati. Difensori: Angella, Cancellotti, Favalli, Monaco, Rosi, Sgarbi, Tozzuolo. Centrocampisti: Burrai, Dragomir, Falzerano, Konate, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Lunghi, Melchiorri, Murano